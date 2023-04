Es presenten les bases de la 28a edició dels Premis Ciutat d’Igualada

L’Ajuntament d’Igualada ha presentat aquesta setmana la 28a edició de les bases dels Premis Ciutat d’Igualada. Una convocatòria que agrupa els nou premis existents i que promou la creació artística, cultural i social, en un sentit ampli, tant en l’àmbit local, com nacional i internacional. Els premis també recorden a les figures històriques més rellevants de l’àmbit cultural i social igualadí en la denominació de les convocatòries.

El termini general de presentació de les obres dels Premis Ciutat d’Igualada finalitza el dia 17 de setembre de 2023. Cal tenir en compte que la data de lliurament dels projectes del premi de recerca Dr. Joan Mercader (de caràcter biennal), és pot lliurar fins al 22 de setembre de 2024. És el premi més ben dotat de tota la convocatòria, amb l’edició del treball i un premi de 5000€. Cal tenir present que el premi d’investigació Jaume Caresmar, també biennal es pot presentar en els terminis d’aquest any 2023.

El veredicte i el lliurament dels premis es durà a terme el diumenge dia 19 de novembre de 2023 al Teatre Municipal l’Ateneu.

Cal recordar que el termini del premi de Fotografia Procopi Llucià, de caràcter internacional i amb un nou format que es va iniciar el 2022, s ha hagut d’ajustar a la normativa internacional, i per tant aquest premi té un termini diferent que finalitza el dia 9 de juliol de 2023. En aquest cas hi haurà un 1r Premi de 1.000€, guardó i Pin Blau FIAP al millor autor del Saló; Premi a la millor fotografia de cada secció: 100€ i Medalla d’OR FIAP i es repartiran 97 premis entre les 4 seccions.

El Premi de Disseny Gaspar Camps que cada convocatòria compren un cicle de tres anys, en cadascun dels quals es premien diferents modalitats de l’àmbit del disseny. Aquest any el premi està dedicat a dues modalitats de treballs: a) disseny industrial de producte i b) projectes d’interiorisme. Les obres hauran d’estar acabades i fetes públiques des del 19 de setembre de 2020 fins al 17 de setembre de 2023, produïdes a Igualada o comarca de l’Anoia, per creadors individuals o col·lectius. Els candidats seran a proposta del propi Jurat o bé qualsevol interessat a través del formulari que trobareu al web, amb les dades de l’autor i una imatge del treball en JPG d’entre 500 Kb i 1MG.

Pel que fa al Premi d’Art Digital Jaume Graells, ha reduït l’import del premi de 1.800€ a 1.500€ per la pèrdua d’un patrocinador (Trilogi). El premi de Composició Musical Paquita Madriguera manté les bases en composició a petit conjunt de cambra infantil, i composicions d’una durada d’entre 5 i 10 minuts, orientat a ser utilitzat per les escoles d’ensenyaments musicals. La resta de premis, mantenen les seves bases sense canvis substancials i com les edicions anteriors: el Premi d’Honor Ciutat d’Igualada, el premi al Compromís Social i Cívic Mossèn Còdol, i el premi de Poesia Joan Llacuna.

Per tal de difondre els premis, s’ha creat una nova imatge creada per la dissenyadora igualadina Sílvia Guillen que ha volgut mantenir la imatge icònica del guardó creat per l’escultora Teresa Riba. Ha jugat amb el color rosa i un color metàl·lic daurat per donar un sentit distintiu i d’excel·lència que representen els premis. En format paper únicament s’han editat les bases resumides de totes les convocatòries, i cal tenir en compte que la informació completa de les bases estarà disponible al web www.igualada.cat

Els premis són possibles gràcies a la implicació de tots els membres que formen part dels diferents Jurats i les entitats i empreses com CEINA, Renda Urbana i Corel, en el premi d’art digital Jaume Graells; la Fundació Sant Crist d’Igualada, en el copatrocini i organització del premi al Compromís Social i Cívic Mossèn Còdol; el suport organitzatiu de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, en el premi Procopi Llucià de fotografia; de l’Ateneu Igualadí, el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada i Viena edicions, en el premi de poesia Joan Llacuna; l’entitat disseny=igualada, La Gaspar, escola municipal d’art i disseny, i Disseny Marked, en el premi de Disseny Gaspar Camps; l’Escola Conservatori Municipal de Música d’Igualada en el premi de composició musical Paquita Madriguera; El Centre d’Estudis Comarcal d’Igualada i el Centre d’Estudis Jordi Nadal amb la Universitat de Barcelona, en la organització dels premis d’investigació Jaume Caresmar i el de Recerca Dr. Joan Mercader.