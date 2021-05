Es presenten 43 propostes per fer durant la Capital de la Cultura Catalana 2022

Acaba la fase de presentació de propostes al procés participatiu ciutadà amb un gran èxit de participació. Durant el mes d’abril, diverses entitats i empreses culturals igualadines han desenvolupat i presentat els seus projectes i activitats culturals candidats per formar part de la programació cultural especial de l’any vinent, en motiu d’Igualada Capital de la Cultura Catalana 2022. S’han presentat un total de 43 projectes culturals de diferents disciplines artístiques, que ara passaran a la fase de valoració tècnica per estudiar-ne la seva viabilitat.

Fase de valoració tècnica

Durant el mesos de maig i juny, totes les propostes entrades al procés participatiu seran validades per una comissió tècnica formada per personal tècnic del Departament de Promoció Cultural, Serveis Jurídics, Entorn Comunitari i Cooperació de l’Ajuntament d’Igualada que ho treballarà conjuntament. Aquesta comissió tècnica està formada per representants dels diferents equipaments culturals de la ciutat: Equipaments Cívics, Biblioteca Central d’Igualada, Teatre Municipal l’Ateneu, Museu de la Pell d’Igualada, Arxiu Comarcal de l’Anoia, Sala Municipal d’Exposicions i Festes. Si es considera necessari, també hi intervindran altre personal tècnic municipal.

La validació consisteix en revisar que les propostes siguin viables i compleixin els requisits que figuren a les bases de participació, abans de ser aportades per a la votació de la ciutadania. En cas de dubtes, es podrà fer la consulta a l’entitat o empresa cultural que hagi presentat el projecte perquè ampliï o aclareixi els aspectes necessaris.

La validació o desestimació dels projectes es comunicarà a les entitats i empreses culturals que els hagin presentat. Les propostes validades es publicaran al web www.igualadaccc2022.cat.

Votacions i retorn

Un cop acabada la fase de valoració tècnica tindran lloc les votacions. Tots els ciutadans majors de setze anys podran votar aquelles propostes que finalment es duran a terme el 2022. Es podrà votar a través de la web www.igualadaccc2022.cat amb identificació prèvia o bé, presencialment a la Sala d’Exposicions Municipal i al vestíbul de l’Ajuntament d’Igualada. Per efectuar el vot s’hauran d’escollir tres projectes.

A la fase de retorn es farà una sessió informativa adreçada a tots els ciutadans i a les entitats i empreses que han participat on es donaran a conèixer els resultats del procés participatiu. L’Ajuntament programarà durant el 2022, aquells actes i activitats més votats fins a esgotar la partida de 75.000€, destinada a cobrir els costos dels projectes.

Igualada Capital de la Cultura Catalana 2022 fa protagonistes a les entitats i empreses culturals, juntament amb la ciutadania i agents socials. Una oportunitat per fer valdre la cultura catalana des d’un punt de vista local, des de totes les disciplines i mostrar el gran teixit cultural igualadí. La capitalitat s’encara amb l’objectiu de projectar la ciutat i mostrar la cultura com un bé essencial i un pilar de cohesió social.