Es presenta el pastís St. Bartomeu, pensat per endolcir la visita a la ciutat

L’espai Fulgentia, a la Basílica de Santa Maria d’Igualada, on hi ha exposat el patró de la ciutat, Sant Bartomeu, ha estat l’escenari escollit per presentar el pastís St. Bartomeu elaborat pel pastisser Josep Maria Guasch de la pastisseria Targarona d’Igualada.

Guasch ha explicat que es tracta d’un dolç que ha creat “davant l’alta demanda de clients que demanen un pastís apte per al seu transport i que aguanti fins arribar a casa”. Des de la pastisseria esperen que aquest postre es converteixi en un detall típic de la ciutat d’Igualada i se sumi als tradicionals dolços que ofereix la ciutat.

El pastís està elaborat 100% amb ingredients de la comarca de l’Anoia. Es tracta d’un pa de pessic d’avellana amb una capa de poma cuita i una merenga d’ametlla. L’embalatge està fet també a l’Anoia i és obra del dissenyador Albert Ramoneda que ha volgut construir una caixa que mantingui el pastís en condicions durant dies i que el protegeixi. A més quan s’obre ho fa totalment i permet que sigui més senzill tallar-lo.

La presentació ha comptat amb la participació de l’alcalde, Marc Castells, que ha valorat molt positivament la incorporació d’aquest dolç a la ciutat que és un símbol també del disseny i la creació igualadines tant per fora com per dins.