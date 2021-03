El grup municipal Sant Martí Avança, amb l’ajuda del regidor Joan Capdevila, ha presentat el nou pla d’actuació de mandat (PAM) per al període 2021-2023, a Sant Martí Sesgueioles. El document estableix les principals estratègies, objectius i actuacions del govern municipal fins al 2023.

El PAM de Sant Martí Sesgueioles compta amb quatre grans objectius estratègics, que es vertebren en 18 objectius municipals específics i que, entre d’altres, volen promoure la transparència, la proximitat, la sostenibilitat i la justícia social.



El Pla de Mandat esdevé el full de ruta que ha d’orientar l’acció de govern de l’Ajuntament durant els propers 3 anys. A part de ser una declaració d’intencions, també s’hi recullen les principals prioritats i actuacions que es duran a terme.

Per tal que la planificació estratègica sigui un element viu i transformador, s’ha determinat un seguiment i rendició de comptes actiu. És per això que s’ha previst disposar d’una plataforma virtual on poder consultar la informació bàsica sobre aquest i la seva execució, de manera que se n’asseguri la transparència envers la ciutadania.

Aquesta informació serà actualitzada per part del personal tècnic de l’organització i es contrastarà internament, com a mínim amb la celebració d’una reunió semestral, per tal de valorar les possibles desviacions.

El nou PAM presenta la contribució de l’acció del govern de l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles en l’assoliment de 8 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, aprovada el passat 2015 per l’Assemblea General de Nacions Unides, per eradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres.

Full de ruta comú per a tot l’Ajuntament

El Pla de Mandat 2021-2023 és el resultat d’un procés de treball reflexionat i compartit entre l’equip polític i el personal tècnic de l’Ajuntament, amb la voluntat de generar un instrument útil per a la gestió municipal i per a la presa de decisions estratègiques.

Durant quatre mesos, el conjunt de l’organització va treballar intensament l’elaboració d’aquest a partir de diverses sessions de treball. El resultat d’aquest, que va comptar amb el suport metodològic de la Diputació de Barcelona, ha estat la confecció d’un Pla de Mandat reflexionat i col·laboratiu, que ha implicat el conjunt de l’Ajuntament i que busca fer possible tot allò que ens hem proposat dur a terme pels propers 3 anys.