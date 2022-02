Es presenta el llibre dels 200 anys dels Tres Tombs d’Igualada

S’han celebrat ja els actes centrals de la commemoració del bicentenari de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, però l’essència de les festes gremials, basada en els Tres Tombs i tots els preparatius de la festa juntament amb vivències dels qui hi participen, es pot tornar a gaudir ara a través de la publicació que s’ha editat en ocasió dels dos-cents anys. Un bon record d’aquest retall de la història de la ciutat. Es tracta d’un llibre que pretén “posar en valor l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, la història, el patrimoni i la tasca que desenvolupa aquesta entitat per preservar o per continuar memorant els carros, els cavalls i l’ofici de traginer”. Així va definir “Dos-cents” l’autor del treball, Oriol Solà i Prat, en l’acte de presentació que es va fer el dilluns de sant Antoni a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.

Tant la presidenta de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, Montserrat Argelich, com l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, van agrair a Solà l’elaboració d’aquest llibre que inclou nombroses vivències i els fets més rellevants que ha viscut l’entitat durant l’últim quart de segle. Un treball que, d’alguna manera, dona continuïtat a la tasca de Josep Riba i Gabarró amb l’obra “Historial de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada: 1822-1997“, publicada coincidint amb el 175è aniversari.

Al seu torn, Solà es va referir al contingut i als motius que el van impulsar a fer-lo. Va voler agrair especialment la col·laboració que li havien brindat la gent de l’Antic Gremi de Traginers, tant des de la Junta com dels agremiats i agremiades a qui va entrevistar, sense les explicacions i detalls dels quals el llibre no hauria estat possible.

La superació de la pandèmia de la COVID-19, l’atorgament de la Creu de Sant Jordi, la restauració de la bandera fundacional i de la bandera gran original, o els protocols sobre benestar animal són només alguns dels temes abordats en aquest treball que documenta una època d’esplendor del Gremi que culmina ara amb la celebració del bicentenari.