Es donen a conèixer les troballes de la segona campanya d’excavació a l’església de Santa Maria de Veciana

Durant les darreres dues setmanes de juliol el Centre d’Estudis Culturals d’Igualada (CECI), amb el suport de Cat Patrimoni i l’Ajuntament de Veciana, va realitzar la segona campanya d’excavacions a les restes arqueològiques situades a l’entorn de ponent de l’església romànica de Santa Maria de Veciana.

Per tal de donar a conèixer la feina feta aquestes darreres setmanes el passat dissabte 31 de juliol es va realitzar una visita guiada a càrrec de Núria Cabañas com a arqueòloga de Cat Patrimoni i directora dels treballs. L’acte fou obert per Xavier Barberà, president del CECI, que va emmarcar els treballs realitzats a Veciana dins dels objectius de l’entitat que no són altres que estudiar i divulgar la història i cultura de la comarca. En el seu torn l’alcalde de Veciana, Jordi Servitje, va agrair al CECI el seu interès i feina feta en les dues campanyes d’estudi i recerca en aquest àmbit amb les quals cada vegada es coneixen més aspectes de com era la vida en aquestes contrades ara fa més de catorze segles. Alhora va remarcar la importància d’aquestes actuacions totalment alineades amb els objectius estratègics del consistori i que són els de recuperar i donar a conèixer el seu patrimoni com a recurs turístic però alhora la de retre homenatge a tots els antics pobladors que sense cap tipus d’eina ni infraestructura van construir les esglésies, molins, ponts, necròpolis i resta de conjunts patrimonials que encara es conserven i formen la identitat del poble. Per acabar la seva intervenció, Servitje va agrair l’assistència dels presents a l’acte i sobretot la gran feina feta per tots els voluntaris que han ajudat de forma totalment desinteressada a la campanya d’enguany.

En la posterior visita guiada, Cabañas va explicar que els treballs d’aquesta campanya es van centrar en l’àmbit sud de l’edifici baix medieval on es van excavar tres sitges d’emmagatzematge de cereals. Per sota d’aquest nivell, i una vegada desplaçat un mur de l’època medieval, es van localitzar cinc enterraments tardoromans, dels segles V-II, pertanyents a la necròpolis que es va començar a excavar l’any passat. En concret es van trobar un sarcòfag que per sobre de la coberta monolítica conservava un paviment d’opus signinum, tipus d’obra típica romana. A part d’aquesta tomba, on es va torbar les restes d’un adult, es va excavar una tomba infantil amb caixa de lloses i també cobert amb un gruixut paviment d’opus signinum. Entre els materials tardoromans que es van recuperar hi ha ceràmiques i un fragment d’una placa de revestiment de marbre blanc.

Amb una visita guiada per l’alcalde a l’interior de l’església romànica de Santa Maria de Veciana es va donar per acabada la sessió informativa que va donar a conèixer una mica més la història i cultura de Veciana.