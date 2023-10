Es constitueix la comissió territorial de la Taula Nacional de l’Aigua de la vegueria Penedès

Una trentena d’entitats i institucions del Penedès van participar ahir dijous en la primera sessió de la comissió territorial de la Taula Nacional de l’Aigua a la Vegueria Penedès. La trobada la va encapçalar el delegat del Govern al Penedès, David Alquézar, acompanyat de la directora de serveis Territorials d’Acció Climàtica a Tarragona, Glòria Tibau, i de la directora de serveis territorials d’Empresa i Treball al Penedès.

Durant la reunió, Alquézar va posar en relleu “l’escenari complex” de sequera que viu el Penedès, destacant que el territori “exemplifica millor que cap altre” la problemàtica derivada de l’escassetat de pluja. “Cal que tracem una agenda comuna per anticipar-nos a la davallada de la pluviometria”, va sentenciar el delegat, i “en aquest debat hi heu de ser partícips i hi heu d’estar tots representats”, va afegir.

El delegat del Govern al Penedès va recordar que el Pla Nacional de l’Aigua contempla una reducció del 15% en l’ús dels recursos hídrics fins el 2023. En aquest sentit, va remarcar que s’han d’emprendre les accions que siguin necessàries per aconseguir-ho “sense que això afecti la prosperitat i el dinamisme del territori. “El Govern de la Generalitat vol d’acompanyar els ciutadans en l’assoliment d’aquests objectius”, va concloure.

Actors i calendari de la Taula de l’Aigua

Després de la primera reunió d’aquest dijous, la taula territorial de l’Aigua de la vegueria Penedès té previstes dues trobades més el primer semestre del 2024. La primera es farà a l’hivern, i s’hi recollirà la informació i els estudis que aportin els sectors que hi són representats. La segona tindrà lloc a la primavera, amb l’objectiu de consensuar propostes d’accions que, posteriorment, s’elevaran a la Taula Nacional de l’Aigua.

A la taula territorial de l’aigua, que encapçala la Delegació del Govern al Penedès, hi tenen representació els Serveis Territorials d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, els Serveis Territorials d’Empresa i Treball, els Consells Comarcals de els quatre capitals de comarca de la vegueria, la Mancomunitat Penedès-Garraf, Unió de Pagesos, JARC, FCAC, COVIDES CEVIPE, l’INCAVI, ACATCOR, la FEGP, l’UEA, ASAC Penedès, JCUACC Aqüífer Capellades, CAT Consorci d’Aigües de Tarragona, l’ATLL, la Federació

Empresarial Hostaleria i Turisme, CCOO, UGT, GEPEC, GEVEN, CEPVI, l’IRTA, el Grup Territorial Alt Penedès i Garraf del COAC, l’IEP, l’Associació ProVegueria Penedès i Coopsetània Ateneu Cooperatiu.

Taula Nacional de l’Aigua

La Taula Nacional de l’Aigua es va crear aquest estiu, i té com a objectiu esdevenir un espai de diàleg i concertació sobre les polítiques de l’aigua, en què hi són representats els diferents usos i agents implicats i que ha de marcar el full de ruta per determinar la nova política de l’aigua a Catalunya per evitar conflictes en el futur, tenint en compte la situació actual i les previsions del Canvi Climàtic.

El objectius de la Taula es focalitzaran en l’anàlisi de les dades i les possibles alternatives per avançar en la millora de l’estat dels ecosistemes hídrics, els cabals ambientals i la biodiversitat, garantir l’aigua per als diferents usos, i reduir el dèficit hídric i millorar la resiliència del país davant l’impacte del canvi climàtic.