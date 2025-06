Es busca botiguer: Castellolí ofereix casa i local gratuïts per a recuperar una botiga històrica

Castellolí té 651 habitants però no té cap botiga de queviures; els únics establiments comercials del poble són un forn i una farmaciola. Això obliga als veïns a desplaçar-se en cotxe per fer les seves compres i no sempre és fàcil, i més tenint en compte que la mitjana d’edat dels veïns és força elevada.

Per respondre a aquesta demanda històrica de recuperar un comerç d’aliments, l’Ajuntament de Castellolí ha decidit posar fil a l’agulla i ofereix gratuïtament una casa amb local comercial a la planta baixa i habitatge al primer pis a aquells qui vulguin engegar el negoci. Es tracta de “Cal Peret”, on antigament ja hi havia hagut botiga, forn i estanc. La ubicació és idònia, ja que la casa està situada al principal carrer del poble, a l’Avinguda Unió, a tocar de l’Ajuntament, el forn, la infermeria i el centre cultural La Brillante.

Dimarts dia 20 de maig el Ple municipal va aprovar les bases de la licitació, a partir d’ara, els interessats ja poden presentar els seus projectes a l’Ajuntament, i de tots els candidats el govern municipal escollirà aquells més idonis. No hi ha requisits previs per a presentar-s’hi i l’Ajuntament només estableix com a condició que la botiga inclogui productes de quilòmetre zero –aliments del Parc Agrari de la Conca d’Òdena i del Parc Rural del Montserrat, dels quals forma part Castellolí– i que els nous inquilins de l’habitatge facin tasques de masoveria urbana per al manteniment de la casa mentre hi visquin. També es valorarà que tinguin un projecte de recuperació d’aliments com ara formatge, pa o embotits a partir de matèries primeres de proximitat.

El regidor i primer tinent d’alcalde, Sergi Vila, explica: “fins ara el local de Cal Peret estava ocupat però ara ha marxat el llogater i no podem deixar escapar aquesta oportunitat de recuperar un comerç essencial per al poble” i fa una crida “a les persones joves o parelles del territori que vulguin començar una nova vida amb habitatge i feina assegurats en un entorn rural amable i en plena natura com és el de Castellolí”.

Tot i que l’acció suposa una inversió per a l’Ajuntament, considera que les despeses quedaran compensades amb escreix pels avantatges d’haver pogut recuperar la botiga de queviures al municipi. L’Ajuntament ajudarà als adjudicataris amb una aportació de 15.000 euros per tal que puguin adequar l’espai amb la infraestructura necessària, com ara frigorífics, taulells , etc. Cal destacar també la col·laboració dels propietaris de la casa que la posen a disposició de l’Ajuntament sota el paraigües de Masoveria Urbana sense cobrar un lloguer.

Tots els interessats ja poden presentar la seva candidatura a través de la plataforma de serveis de contractació pública abans del dia 9 de juliol a les 14h.

L’acció s’emmarca en un projecte del Consell Comarcal de l’Anoia per recuperar i revitalitzar el comerç local als pobles petits de la comarca. El projecte detecta els reptes que han d’afrontar els comerciants i traça estratègies per garantir la pervivència d’aquests negocis essencials per als pobles. Compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.