Un error en la càrrega dels combustibles del Bonpreu de Piera deixa desenes de cotxes afectats

Dimarts 16 de setembre van saltar les alarmes entre el veïnat de Piera que havien posat gasolina al llarg del cap de setmana al Bonpreu del mateix municipi, per diferents avaries als cotxes. La polèmica va esclatar arran d’un missatge pel grup de Facebook “El Informer de Piera”, a on un usuari denunciava tenir avaries al cotxe després d’omplir el dipòsit de gasolina 95, fent que el cotxe no arrenqués. Arran del missatge, van anar sortint diferents persones afectades. Ja en aquell moment se sospitava que podria haver estat per causa d’un error, i que el dipòsit de gasolina 95 s’omplís de gasoil. Les sospites han quedat confirmades per la mateixa empresa, que ha emès un comunicat explicant que divendres 12 es va produir una incidència als sortidors de Piera per causa d’un error humà.
Bonpreu i Esclat diu que “ja ha pres les mesures corresponents”, i que estan “revisant els protocols interns per tal que no torni a passar”. Alhora, manifesten que totes les benzineres de l’empresa “compten amb certificat SGC”, que acredita periòdicament que els carburants que s’ofereixen “són de la màxima qualitat, que es troben dins dels paràmetres establerts i complexen les normatives vigents”.
Si heu patit avaries al cotxe arran de l’incident, des de l’empresa demanen que us podeu en contacte a través del correu atencioalclient@bonpreu.cat o pel telèfon 900 500 005 per ampliar detalls del cas i “fer les gestions oportunes”.