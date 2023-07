ERC veu “vergonyós” el sou de Cuadras i l’augment de càrrecs de confiança

Esquerra Republicana considera “vergonyós” que Marc Castells (Junts) i Jordi Cuadras (PSC) hagin pactat crear un nou càrrec a l’ajuntament, el de cap de l’oposició, amb una retribució anual de 43.800€, que al final de mandat representaran 172.000€ per les arques municipals, i que no té associada cap responsabilitat de gestió, cap competència ni cap funció més enllà de la de ser un regidor de l’oposició com tots els altres i que a més a més aquest nou càrrec té només una dedicació parcial del 70%.

Aquest càrrec serà ostentat per Jordi Cuadras (PSC) i no existia en el darrer mandat. De fet, durant els últims 4 anys ERC va ser la 1a força de l’oposició i el seu líder, Enric Conill, mai va percebre ni 1€ com a cap de l’oposició, no tenia cap retribució especial ni cap càrrec com a cap de l’oposició sinó que únicament com la resta de regidors de l’oposició i mai va demanar una retribució especial com a cap de l’oposició. Els republicans afirmen que quan governin l’ajuntament “eliminaran aquest sou desproporcionat pel cap de l’oposició, sigui qui sigui”.

Paral·lelament, el PSC també ha permès que el govern municipal de Marc Castells augmenti els càrrecs de confiança de l’ajuntament, passant de 3 a 4, amb una retribució anual per cadascun de 56.921€, un total de 910.736€ al final del mandat. Des d’ERC entenen que “amb els 3 càrrecs de confiança que tenia el govern municipal fins ara n’hi havia prou i hi estàvem d’acord perquè és necessari tenir suport tècnic i polític, però augmentar-ne encara 1 més és innecessari i més tenint en compte que els regidors de govern han augmentat en 1”.

Un cop s’han aprovat els sous i càrrecs de confiança a proposta de Marc Castells (Junts) i Jordi Cuadras (PSC), el total destinat a dedicacions exclusives i parcials dels regidors de govern durant el mandat, dels càrrecs de confiança i del cap de l’oposició, suposarà més de 2 milions d’euros, concretament 2.436.233,16€, que alhora suposa un augment de 734.745,16€ respecte el mandat anterior. Els republicans van presentar 2 esmenes al darrer ple municipal de l’ajuntament on es decidien els sous i càrrecs per tal d’eliminar la retribució de 43.000€ pel cap de l’oposició i tant Junts per Igualada com el PSC van votar-hi en contra. També es va presentar una esmena per tal de rebaixar els càrrecs de confiança del govern, mantenint els 3 que tenien fins ara, i que només va comptar amb el suport d’ERC i Poble Actiu.

Segons els republicans aquest repartiment de càrrecs i sous respon a un pacte encobert de Junts i del PSC, de la “sociovergència”, per donar “estabilitat al govern” però “intentant dissimular-ho com han fet en els darrers 4 anys” i en aquest sentit des d’ERC demanen “transparència i que tractin a la gent com a majors d’edat, explicant obertament els seus pactes”.