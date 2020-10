ERC replica Marc Castells sobre la protecció dels treballadors de fora de la Conca

ERC Anoia ha anunciat que l’acord que va arribar amb el govern espanyol per tal de reconèixer com a accident laboral la impossibilitat dels treballadors de fora de la Conca d’Òdena per venir a treballar als municipis confinats perimetralment ja és una realitat des de fa dies, just el contrari que va denunciar la setmana passada l’alcalde d’Igualada Marc Castells.

Segons els republicans el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ja va publicar que “aquells treballadors que havien d’anar a treballar en un municipi confinat perimetralment però que el seu lloc de residència era fora d’aquest municipi podran acollir-se a la baixa laboral com si es tractés d’un accident laboral”.

La Diputada al Congrés dels Diputats per ERC i igualadina, Carolina Telechea, destaca que aquest acord al que es va arribar fa setmanes “es materialitza i es fa realitat” després de moltes negociacions amb el govern de l’estat i que d’aquesta manera “es fa efectiu el compromís que vam adquirir des d’Esquerra per ajudar als treballadors de fora de la Conca. Volíem i havíem de protegir els drets de tota aquesta gent i ara, per fi, s’ha aconseguit, després de molt treball i de superar totes les fases que comporta un acord d’aquesta rellevància. Des d’ERC es va donar una importància prioritària amb aquest tema i de fet va ser una de les condicions que Esquerra va posar per l’abstenció de la pròrroga de l’estat d’alarma. Ara, és una realitat”.

Alhora Telechea explica que “les negociacions s’han fet amb discreció i sense politització mediàtica ja que era imprescindible que això sortís bé” i explica que “mentre nosaltres estàvem treballant perquè això fos una realitat, l’alcalde d’Igualada va actuar de manera molt irresponsable atacant a ERC i fent-ne una lluita política contra nosaltres, que precisament érem els únics que ho estàvem reclamant i lluitant” i assegura que “malauradament l’alcalde d’Igualada, el Sr. Marc Castells, no només no ha format part de la solució sinó que ha estat part del problema, ja que ha polititzat aquest assumpte i ha posat en perill l’acord amb el govern de l’estat espanyol”. En aquest sentit el president comarcal d’ERC Anoia, David Alquézar, explica que “ja estem acostumats a aquests ‘numerets’ de l’alcalde Marc Castells”.