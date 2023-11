ERC presenta al.legacions a la pujada d’impostos a Igualada i anima als veïns a fer-ho

Publicitat

El grup municipal d’ERC Igualada ha presentat al·legacions a l’ajuntament per tal de “revertir l’increment d’impostos i taxes més alt de la història pactat per Marc Castells i Jordi Cuadras” proposant que “no hi hagi cap increment de taxes i impostos per l’any vinent” i per tant revertint la pujada d’un 8’3% de l’IBI, un 27% de taxa d’escombraries i un 8’9% de totes les altres taxes municipals. Malgrat que les ordenances fiscals ja es van votar al ple i “van ser acordades per Junts per Igualada de Marc Castells i el PSC de Jordi Cuadras”, l’aprovació no és definitiva perquè fins el 19 de desembre qualsevol ciutadà pot presentar al·legacions i aquestes comportaran que el ple hagi de votar-les. En aquest sentit ERC Igualada ha presentat al·legacions perquè “no s’apugi cap impost ni taxa” i que per tant que es “reverteixi l’apujada d’impostos més alta de la història d’Igualada pactada per Marc Castells i Jordi Cuadras”.

Enric Conill demana a l’alcalde Marc Castells i a Jordi Cuadras que escoltin als veïns d’Igualada

El portaveu d’ERC Enric Conill demana a l’alcalde Marc Castells i al seu soci, Jordi Cuadras, que “recapacitin i que escoltin a la gent, a la ciutadania, que s’ha mostrat massivament contrària a aquesta pujada història dels impostos ja que ja som la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya i la 10a ciutat amb l’IBI més car de l’estat espanyol” ja que “durant la campanya electoral, tot just fa 5 mesos, no es va explicar que es faria aquest augment injust d’impostos i que per tant es va enganyar a la gent amagant una situació financera que el propi govern municipal reconeix que és de <<bancarrota>>.

Segons el cap de files republicà, Enric Conill, després de 12 anys del mateix govern municipal amb el mateix alcalde, ara s’admet públicament a través d’un regidor del propi govern que l’ajuntament entraria en “bancarrota” i assegura que “qui porta 12 anys governant i admet que ha portat l’ajuntament a la ruïna, demostra una molt mala gestió dels recursos públics i a sobre ho fa amagant-ho durant la campanya electoral”.

ERC anima a la ciutadania a presentar al·legacions

Finalment des d’Esquerra animen a tots els veïns que “presentin al·legacions en contra de la pujada d’impostos més alta de la història” ja que “és injusta, arbitrària i carrega als igualadins una pressió fiscal encara més gran per rescatar l’ajuntament de la seva mala gestió”. Aquestes al·legacions es poden presentar presencialment a l’ajuntament o a través de certificat digital per internet fins el 19 de desembre.

Compartir