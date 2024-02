ERC insisteix que “Marc Castells no fa res per solucionar el problema de la Hispano”

Publicitat

Aquesta setmana es va tornar a cremar un autobús de la Hispano Igualadina Monbus, el 7è en els darrers anys. ERC Igualada assegura que “després de 12 anys del govern de Marc Castells, seguim tenint un transport públic molt precari” i que no “la seva passivitat i mala gestió l’estem pagant i la seguirem pagant amb un mal transport públic”

Dilluns d’aquesta setmana cremava un altre autobús de la Hispano Igualadina Monbus, el 7è en els últims anys i des d’Esquerra Igualada denuncien que “des de fa molts anys que la Hispano Igualadina Monbus és un desastre, un transport públic indigne que arrossega disfuncions i innumerables problemes, també de seguretat, però que davant d’aquesta situació qui ha sigut alcalde d’Igualada durant 12 anys no ha fet res per posar-hi solució. De fet, denuncien els republicans, Junts per Igualada “sempre ha fet costat a l’empresa gallega responsable del servei, Monbus, i l’ha defensat. Tant és així que l’alcalde Marc Castells mai ha votat a favor de les 7 mocions que ha presentat ERC a Igualada per rescatar el servei de la concessió o per provocar un canvi de proveïdor del servei” així com també expliquen que “l’hemeroteca és plena de declaracions del govern de Marc Castells defensant a Monbus i el pèssim servei que presta a Igualada”.

Els republicans asseguren que “Marc Castells porta 12 anys com alcalde abandonant els usuaris i usuàries de la Hispano, malgrat presentar-se a l’any 2011 prometent el rescat de la concessió, un fet que no ha passat mai”. Lluny d’això des d’Esquerra expliquen que “els problemes amb Monbus no han fet més que créixer i generar un servei pèssim i molts cops perillós pels usuaris i usuàries de la Hispano Igualadina”.

En aquest sentit des d’ERC expliquen que “segons una auditoria oficial de la Generalitat de Catalunya, 2 de cada 10 busos de l’empresa Monbus no van passar la inspecció tècnica pertinent i que, per tant, no haurien d’estar en circulació ja que suposen un perill públic. A més a més d’aquesta auditoria també se’n desprèn que Monbus va amagar autobusos als inspectors perquè tal i com es detalla en l’informe “només 24 de les 35 matrícules detectades havien sigut assenyalades per Monbus” i van així “intentar evitar-ne el control”. Alhora la Hispano Igualadina Monbus acumula el 35% de queixes de la demarcació de Barcelona malgrat només portar el 5% dels usuaris.

Finalment els republicans es mostren “molt descontents” amb la gestió del govern municipal en aquest aspecte ja que no han fet pràcticament res per posar-hi solució i la prova d’això és que a dia d’avui la Hispano presenta els mateixos problemes que fa 10 anys i això es deu al “passotisme” de Marc Castells i el govern en referència a aquest tema.

