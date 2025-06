ERC Igualada vol saber quantes persones han rebutjat els pisos de protecció oficial i denuncia “l’opacitat” del govern Castells

El grup municipal d’Esquerra Republicana a Igualada va registrar la setmana passada una petició d’informació per saber quantes persones han rebutjat els pisos de protecció oficial del carrer Sant Carles 58 pel seu elevat preu, que arriba fins als 900€. Els republicans expliquen que “malgrat la claredat de la pregunta i la rellevància pública de la qüestió, el govern municipal segueix sense donar cap resposta”. “És una dada molt simple i molt significativa. Per què l’amaguen? Ens consten diverses persones que hi ha renunciat. Que ho expliquin públicament, de què tenen por?”, denuncien des d’ERC Igualada.

Els republicans consideren que aquesta falta de transparència és especialment greu perquè és un tema “molt important d’habitatge públic, finançat amb diners públics i adreçat a sectors vulnerables de la població”. “La ciutadania té dret a saber quanta gent hi ha renunciat per l’elevat preu que tenen”, afegeixen des de la formació republicana.

ERC recorda que “aquests 12 pisos es van construir després de 14 anys d’inactivitat absoluta en matèria d’habitatge públic per part de l’Ajuntament. El cost total de la promoció ha estat de 3,2 milions d’euros —és a dir, 268.000€ per pis—, una xifra molt superior als 166.000€ per habitatge que està pagant l’INCASOL per una promoció de 24 pisos també a Igualada”. “No només són cars de construir, sinó que són cars de llogar”, critiquen, ja que tot i que es tracta d’habitatge de protecció oficial, els republicans van denunciar que l’Ajuntament havia carregat als llogaters costos addicionals com l’IBI (fins a 60€ mensuals), la taxa d’escombraries (14€), les despeses de comunitat (60€), el traster (entre 17€ i 20€) i el pàrquing (entre 83€ i 115€).

Aquests afegits fan que el preu final del lloguer arribi, en alguns casos, fins als 900€ al mes. En concret, tres dels pisos s’ofereixen per més de 890€, quatre més per entre 830 i 870€, i només tres pisos baixen dels 700€, amb el més econòmic situat encara en 660€ mensuals.

Els republicans subratllen que “fins i tot a les pròpies bases de la convocatòria de lloguer s’admet que hi ha una manca greu d’habitatge assequible a la ciutat i que cal actuar amb responsabilitat per fer front a aquesta necessitat. I malgrat això, el govern ha acabat convertint aquests pisos públics en els més cars de la ciutat. És una contradicció absoluta, i ara no volen dir-nos quanta gent ha decidit no acceptar aquestes condicions. Per què?”.

ERC Igualada exigeix al govern municipal que “respongui immediatament la petició d’informació i que posi fi a aquesta actitud opaca i evasiva”. “Qui gestiona recursos públics té l’obligació de donar explicacions. La transparència no és una opció: és un deure legal i regulat per la llei. I ara mateix, aquest silenci només fa créixer la sospita que alguna cosa no s’ha fet bé”, conclouen.