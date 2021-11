ERC Igualada proposa la creació d’una casa de la cultura

ERC Igualada s’ha posicionat al costat de les entitats culturals i juvenils de la ciutat que aquestes darreres setmanes s’han organitzat sota el lema “Feu-nos lloc” per tal d’exigir solucions a la falta d’espai per organitzar-se. Després de convocatòria i de l’exposició pública de la problemàtica, Esquerra posa sobre la taula un seguit de propostes que ja van plantejar en el seu darrer programa electoral. Segons citen textualment, proposen la creació d’un “gestor cultural” per part de l’ajuntament, que estigui al servei i ajudi a les entitats i organitzacions. Alhora, proposen reformar espais comuns com l’antic escorxador per convertir-lo en “un espai per a les entitats”. Concretament, en la seva segona proposta cultural, ERC detallava la voluntat d’impulsar “un centre de cultura i art com a punt de trobada de gestors, creadors i ciutadania i proporcionar unes infraestructures per tal de fomentar el contacte i la participació”.

En paraules del mateix portaveu local d’Esquerra, Enric Conill, això suposaria “un seguit de respostes que donen solució al problema i impliquen la creació d’un punt de trobada que ofereixi espais per assajar, locals propis per a les entitats on puguin reunir-se i magatzems segurs per guardar el seu patrimoni”. Segons Conill, “no és res més del que faria un ajuntament que cuida la seva cultura”, tal com ja fa per exemple el racó de Cultura Sant Antoni a Barcelona o Can Mas de la Riera a Sant Sadurní d’Anoia.

El regidor d’ERC Joan Valentí, assegura que “l’Ajuntament ha de decidir a quin bàndol es posiciona. Si amb les entitats i la cultura de la ciutat, o en contra. I l’actitud actual denota amb claredat que fa temps que van escollir la segona opció en contrast d’ERC, que fa mesos va organitzar una trobada amb una trentena d’entitats per escoltar-les”. Segons Valentí, “les solucions hi són de fa temps, fa anys que s’han proposat. Però com succeeix massa sovint en aquesta ciutat, manca la voluntat política del govern de Castells”. Per finalitzar, des d’Esquerra asseguren que “lluitaran per aconseguir espais per a les entitats” en el que consideren que hauria de ser una “lluita de ciutat”.