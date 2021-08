ERC Igualada dona suport a la proposta d’engalanament de barris

Esquerra Igualada dona suport a la proposta consensuada entre veïns, barris i associacions veïnals de la ciutat que des de fa temps van organitzar-se per engalonar diferents carrers d’Igualada. Els republicans es queixen que “malauradament, l’Ajuntament no ha tirat endavant la proposta malgrat que entitats i associacions van presentar el projecte en els terminis correctes i el mateix consistori havia assegurat que no hi havia problemes de pressupost”. Davant d’això, Esquerra lamenta que no es pugui fer una iniciativa popular d’aquest estil que havia estat proposada per les associacions de barris de la ciutat.

Des d’Esquerra Igualada asseguren que “cal fer un canvi de paradigma des de les institucions i fer confiança a aquelles propostes d’iniciativa popular”. Els republicans consideren que ha estat una oportunitat perduda “per a fer les coses diferents”. Tot i el desentès final, Esquerra reconeix la bona feina de les diferents entitats i associacions populars que any rere any treballen per millorar les festivitats de la ciutat.

Finalment, els republicans emplacen a tota la ciutadania a gaudir amb responsabilitat dels dies que vénen de Festa Major, i recorden que “el virus no fa vacances”. És per això, que animen a tothom a participar dels actes programats, però seguint sempre les mesures de distància i seguretat que indiquen les autoritats sanitàries. Bona Festa Major!