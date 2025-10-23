ERC Igualada denuncia que el govern Castells torna a pujar la taxa d’escombraries

Esquerra Igualada ha denunciat que el govern municipal de Marc Castells torna a pujar la taxa d’escombraries als ciutadans d’Igualada. En el darrer any, l’augment va ser del 30% i per a l’any vinent l’augment serà del 13%. Des del 2024, la taxa que paguen els igualadins i igualadines ha passat de 131€ a 190€. L’augment total serà de 394.239€. El resultat final, segons ERC, sempre és el mateix: any rere any els igualadins i igualadines paguem més impostos.
Ara el rebut domèstic passarà de 170 a 190 euros el 2026, un increment del 13%, després que el 2025 ja s’apugés prop d’un 30% en passar de 131 a 170 euros. Els comptes municipals del govern ho corroboren. La partida “Taxa servei de recollida d’escombraries domiciliàries” passa de 3.022.243€ el 2025 a 3.416.482€ el 2026, és a dir un increment de 394.239€ (+13,04%).
Els republicans recorden que “Igualada és la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya. El govern de Marc Castells ha fet l’augment d’impostos més gran de la història d’Igualada i ara torna a apujar la taxa d’escombraries”.
El govern de Marc Castells ha fet la pujada d’impostos més alta de la història i Igualada segueix sent la ciutat més endeutada de Catalunya
ERC recorda que “just després de les eleccions municipals el govern d’Igualada va apujar un 8,3% a l’IBI, més d’un 56% a les plusvàlues i una pujada acumulada de la taxa d’escombraries tot i que Igualada continua sent la ciutat més endeutada de Catalunya”. Alhora, “si comparem els impsotos d’Igualada amb d’altres ciutats similars en població a la nostra, com per exemple Vic, Vilafranca, Tortosa, Olot, Esplugues, Sant Feliu de Llobregat o Castelldefels, la diferència és alarmantment alta. A Igualada es paguen els impostos més cars de Catalunya i, a més a més, és la 10a ciutat de l’estat espanyol amb l’IBI més alt”.
La formació republicana explica que, a més, que des de 2023 el mateix govern ha vinculat la necessitat d’apujar impostos a evitar una suposada “bancarrota” municipal, tal com va expressar el portaveu de Junts per Igualada, i assegura que això es deu a una “pèssima gestió pública al capdavant de l’Ajuntament”.
ERC Igualada considera que aquesta política fiscal castiga durament les famílies i el teixit comercial i assegura que és “totalment insostenible” que any rere any el govern municipal “apugi els impostos de manera desproporcionada”.