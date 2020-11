ERC Igualada demana explicacions per la dimissió de Marisa Vila i considera que el govern “fa aigües”

Esquerra Republicana d’Igualada demana explicacions a l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, arran de la dimissió de la regidora d’Ensenyament i Joventut, Marisa Vila, i consideren “molt greu” que s’hagi arribat en aquesta situació “enmig de la pandèmia i en uns moments tan complexes per als centres educatius”. Des d’ERC expliquen que “s’estava fent bona feina des del Departament d’Ensenyament i així ho havíem manifestat a les comissions d’Ensenyament on participem setmanalment” i demanen a Castells que “expliqui els motius reals” de la dimissió de la regidora”. Des d’ERC asseguren que “calen explicacions públiques per part de l’alcalde sobre els motius pels quals ja no es compta amb el treball de la regidora d’Ensenyament que comptava amb el consens de diversos grups de l’oposició”.

Des d’ERC ressalten mesures positives dutes a termes recentment com el reforç d’anglès gratuït per a les escoles i alumnes que ho necessitaven, impulsar una reducció de ràtios per repartir la matrícula viva a les escoles de la ciutat, l’impuls i el compromís amb la taula per l’equitat educativa, el programa Endavant amb l’ESO o la resolució satisfactòria d’un problema amb el càtering d’una llar d’infants.

En aquest sentit des d’Esquerra apunten que el govern encapçalat per Marc Castells “fa aigües en un moment de crisi econòmica i social com l’actual” i consideren que si Castells té “dificultats per liderar el seu propi govern això ens genera dubtes sobre la capacitat per liderar els reptes actuals i de futur d’Igualada”.

Finalment els republicans expliquen que “el govern municipal ha amagat la informació de la dimissió de la regidora Vila” i que, tal i com ja apuntava La Veu, es va celebrar “un ple municipal i diverses comissions un cop ja se sabia la dimissió” i ho consideren “l’enèsima demostració de falta de transparència del govern”.