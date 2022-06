ERC Igualada critica la falta de previsió del govern municipal davant l’onada de calor

ERC Igualada s’afegeix a les crítiques d’Igualada Som-hi sobre la planificació del govern municipal de l’onada de calor, en contrast, diuen, amb a altres municipis que fa dies que obren piscines i s’han organitzat per donar resposta a les altes temperatures d’aquest juny. Els republicans assenyalen que “l’Ajuntament treballa sense previsió i és impensable que les úniques accions municipals siguin restriccions de l’accés a l’aigua quan el que cal és ser proactius en protegir la salut de la gent davant l’onada de calor”.

Esquerra lamenta que aquesta setmana amb temperatures extremadament altes els veïns d’Igualada encara no podran disposar de la piscina municipal que no obrirà fins al 20 de juny. La candidata Alba Vergés explica que “hi ha municipis com Òdena que van obrir portes a principis de juny, o Vilanova que durant tota la setmana obrirà gratuïtament la piscina pels col·lectius de risc. Malauradament, tornem a veure com Igualada es queda enrere en pensar una ciutat que posa les persones al centre”. Els republicans es fan ressò de les recomanacions i les darreres informacions de les autoritats i repliquen que “aquesta setmana tindrem episodis de calor desmesurats que requereixen mesures excepcionals”. El dijous 16 les temperatures seran d’un perill elevat, segon el mateix CECAT.

Davant la “inacció municipal i la falta de previsió”, Esquerra fa un seguit de propostes actives per pal·liar els efectes de la calor. Entre aquestes, demanen accelerar l’obertura de la piscina municipal i oferir bons gratuïts als majors de 65 anys, menors de 12 anys, dones embarassades, persones amb algun tipus de discapacitat i malalts crònics. Una mesura que consideren que hauria d’aplicar-se sempre que hi hagi previsió d’altes temperatures.

En segon terme, proposen habilitar espais de descans en llocs refrigerats de la ciutat, uns anomenats “punts de descans” en biblioteques, centres cívics i edificis públics on poder permetre la hidratació i refrigeració dels veïns. I finalment, recorden que la calor també entén de diferències socials i que no tothom disposa d’aire condicionat, “per això és fonamental formar els ciutadans i assessorar-los perquè coneguin les recomanacions que ajuden a mantenir fresc l’habitatge així com per fer-los arribar els principals consells d’hidratació, sobretot pels col·lectius de risc”, argumenten.

Vergés recorda que “al departament de Salut actuàvem sobretot en base a preveure escenaris, i no pot ser que un govern municipal no hagi previst una onada de calor quan fa mesos que sabem que aquest estiu serà particularment calorós a causa de l’emergència climàtica”. Per aquest motiu, demanen activar un “pla local contra les altes temperatures” amb un seguit de mesures que no dubten que seran de consens entre les famílies d’Igualada.