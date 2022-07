ERC estén la mà al govern municipal per aprovar els pressupostos

El portaveu d’ERC Igualada, Enric Conil, s’ha posat en contacte amb l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, amb qui tindrà una reunió en les properes hores i ja s’ha reunit amb la regidora d’Hisenda, Montserra Duch, per tal de facilitar l’aprovació dels pressupostos municipals. Des d’Esquerra es mostren “totalment predisposats” a aprovar els pressupostos si aquests contemplen una rebaixa de l’IBI, rebaixa i congelació d’altres impostos i taxes, més inversió en educació i habitatge i incrementar els ajuts contra la pobresa energètica.

Des d’Esquerra creuen que els pressupostos s’haurien d’haver treballat prèviament i asseguren que “s’han presentat a corre cuita per ser aprovats l’última setmana de juliol i sense haver-se consensuat amb els agents econòmics i socials de la ciutat”. Conill assegura que aquesta és una qüestió “molt important”, ja que els comptes municipals “s’han de fer en base al diàleg, el consens i l’escolta de la realitat social i econòmica d’Igualada”. Malgrat això, des d’Esquerra estenen la mà al govern per facilitar-ho tot si el govern es compromet a “abaixar l’IBI per tal de fer-lo just i progressiu”. També reclamen rebaixar i congelar la resta d’impostos i taxes i més inversió en les escoles de la ciutat i polítiques de rehabilitació d’habitatges i incrementar els ajuts contra la pobresa energètica”.

El portaveu republicà afirma que “davant l’encariment de preus generalitzats que hi ha al país i la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies, cal rebaixar la pressió fiscal que pateix Igualada, ja que és la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya”. Alhora, afirma que “des del govern municipal s’ha d’ajudar molt més a les famílies igualadines que pateixen pobresa energètica ja que amb l’encariment del preu de la llum i el gas moltes famílies no podran engegar la calefacció durant l’hivern”.

Esquerra demana al govern municipal que s’avingui a pactar uns pressupostos que afrontin “els reptes de present i de futur per Igualada”. Això, segons ERC, implica apostar per la rehabilitació d’habitatges i generar pisos de lloguer assequible per a tothom i especialment per als joves, ja que, diuen, “fins el 45% dels joves d’Igualada afirma que vol marxar a viure fora perquè no té oportunitats laborals ni accés a l’habitatge”.