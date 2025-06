ERC diu que el govern municipal retalla subvencions a les entitats

El grup municipal d’Esquerra Republicana a Igualada ha revelat que en els darrers anys el govern de Marc Castells ha incrementat la recaptació per l’Impost de Béns Immobles (IBI) en un 40%, passant dels 15 milions d’euros a més de 21 milions, però, en canvi, ha retallat les subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre del municipi.

Segons dades oficials, el pressupost destinat a aquestes entitats s’ha reduït en més de 80.000 euros: ha passat de 534.366 euros el 2022 a només 453.994,88 euros el 2025. Des d’ERC apunten que “Igualada és la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya” i “aquest govern és el que cobra més impostos de la història d’Igualada” però mentrestant “retalla les subvencions a les entitats locals de la ciutat que són les que “sostenen el teixit social, cultural, educatiu i esportiu de la ciutat”.

Els republicans alerten que aquestes dades demostren la manca de prioritats del govern que ha fet recaure sobre les famílies igualadines una pressió fiscal “asfixiant” i que a més a més aquest esforç dels igualadins i les igualadines “no retorna a través de serveis o ajudes que millorin la vida col·lectiva sinó al contrari, es produeixen retallades”.

“Els impostos tenen sentit si serveixen per fer una ciutat més cohesionada, més justa i més viva. Però el que està fent aquest govern és recaptar més per després retallar les ajudes a qui més fa per Igualada”, han afegit des d’Esquerra. ERC Igualada reclama un canvi de rumb en les prioritats del govern municipal i exigeix recuperar i augmentar les subvencions a les entitats, com a eina clau per enfortir el teixit associatiu i garantir la igualtat d’oportunitats a tots els barris de la ciutat. De fet, des d’ERC recorden que només durant l’any passat es va augmentar l’IBI més d’un 8%, un 56% les plusvàlues, un 27% la taxa d’escombraries i un 9% la resta de taxes. En aquest sentit, els republicans recorden que “els comerciants estan patint i veuen com l’augment d’impostos a la ciutat els està posant en problemes molt importants i això no es tradueix ni en més ni en millors serveis sinó tot el contrari”.