ERC denuncia que el govern d’Igualada lloga pisos de protecció oficial per 900 euros al mes

ERC Igualada ha denunciat que el govern municipal de Marc Castells està llogant pisos de protecció oficial amb fins a 900€ ja que el govern fa pagar als llogaters, a part del lloguer “l’IBI, la taxa d’escombraries, la comunitat, el traster i el pàrquing”, un fet que els republicans consideren “vergonyós i intolerable” i consideren “indecent” que l’alcalde Marc Castells “faci l’augment més gran d’impostos de la història de la ciutat i a sobre ho repercuteixen contra la gent que necessita pisos de protecció oficial, com els joves”.

En aquesta línia el grup municipal d’Esquerra Republicana ha presentat una moció al Ple per exigir que els 12 pisos de protecció oficial del carrer Sant Carles tinguin un preu assequible i no superin els límits marcats per la normativa de lloguer social ja que “exigir 900€ al mes és una xifra absolutament desorbitada per tractar-se d’habitatge protegit”. La moció dels republicans, a la qual va donar suport Poble Actiu, no s’ha aprovat, amb el vot contrari de Junts per Igualada i l’abstenció del PSC.

A banda del lloguer base de 7,27€/m2, diuen els republicans, “l’Ajuntament ha sumat despeses mensuals com l’IBI (fins a 60€), la taxa d’escombraries (14€), el manteniment de comunitat (60€), el traster (fins a 20€) i el pàrquing (fins a 115€), elevant així el cost final fins als 900€ mensuals en alguns casos”. “És inaudit que l’Ajuntament acabi oferint pisos de protecció oficial més cars que els del mercat privat”, denuncia el portaveu d’ERC.

Els republicans subratllen que, “paradoxalment, el propi consistori reconeix a les bases de la promoció que hi ha una necessitat urgent d’accés a l’habitatge per part de la població i que cal promoure un parc públic assequible”. “Si ho tenen tan clar, com pot ser que acabin fent just el contrari?”, es pregunten.

Els republicans expliquen que, “després de 14 anys sense impulsar ni un sol habitatge públic i cobrant els impostos més cars de Catalunya, el govern municipal ha construït aquests 12 pisos amb un cost total de 3,2 milions d’euros, xifra que suposa un cost de 268.000€ per pis, molt per sobre dels 166.000€ que costa cada habitatge de la promoció paral·lela de l’INCASOL a la mateixa ciutat.” Un fet que, segons els republicans, és “una pèssima gestió dels recursos públics”.

ERC Igualada exigeix al govern de Marc Castells dues mesures: que deixi de carregar als llogaters els costos extres que encareixen els pisos i que es respecti estrictament el preu màxim legal per m². “La protecció oficial no pot ser una excusa per fer caixa: ha de servir per garantir l’accés digne a l’habitatge, especialment per a joves i famílies amb dificultats”, conclouen.

El govern contesta durant el debat plenari

La regidora Carlota Carner va replicar als republicans dient que “els preus dels lloguers dels 12 pisos de protecció oficial del c/ Sant Carles venen marcats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en aquest cas 7,27 €/m2. Això és exactament el que s’ha aplicat”. Carner també va fer referència al fet que no hi hagués cap impugnació de les bases del procés per optar a un dels pisos quan aquestes es van publicar.