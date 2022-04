ERC demana millor connexió amb transport públic amb la resta de la vegueria

ERC Igualada ha presentat una nova moció al ple de l’ajuntament per demanar, entre altres propostes, autobusos que connectin Igualada amb la resta de capitals de la vegueria del Penedès. Tal com va exposar el regidor de la formació, David Prat, “actualment Igualada té una oferta pràcticament inexistent de transport públic per anar a Vilafranca, Vilanova i la Geltrú i també a Manresa, Vic o Lleida”. Des d’Esquerra consideren que impulsar una millora de la xarxa pública és “fonamental per connectar el territori” i lamenten que “després d’11 anys de govern de Marc Castells, en l’àmbit de transport i mobilitat no s’ha avançat gens”. En aquesta línia demanen major freqüència d’autobusos, millora en el servei i la creació de línies noves per tal de “vertebrar la vegueria i connectar Igualada a la resta del país”. Prat va destacar que “el tren Igualada-Barcelona és un dels més lents del país. Per recórrer 60 km, va a una velocitat de 33km/hora, tardant una hora i quaranta minuts” i assegura que “perquè ens en fem a la idea, arriba abans una vaca, que pot arribar a 40km/hora, que no pas el carrilet”.

Aquesta moció i gran part del seu contingut ha estat presentada simultàniament en diferents municipis de la Vegueria del Penedès, ja que diversos grups republicans s’han coordinat per proposar les millores. A Vilafranca del Penedès per exemple, fou aprovada amb 20 vots favorables i una única abstenció, la de Ciutadans. A Vilanova i la Geltrú on va presentar-se una moció semblant que demanava també la línia d’autobús entre les quatre capitals, aquesta va ser aprovada per unanimitat. Des d’Esquerra Igualada comparen la rebuda de les propostes en els diferents consistoris de la vegueria amb el contrast de l’abstenció del govern igualadí. Destaquen que “els únics grups polítics del Penedès que han estat reticents a la creació una línia d’autobús entre les capitals de la vegueria han estat JxIgualada i Ciutadans de Vilafranca del Penedès”.

El mateix portaveu local, Enric Conill s’agafa a les paraules de Prat per remarcar “els onze anys d’abandonament d’Igualada en matèria de transport”. Conill assegura que “Igualada no pot esperar més, necessitem una ciutat que ofereixi oportunitats, viva, dinàmica i connectada amb la resta del país. Amb l’actitud del govern de Castells anem en sentit contrari. També hem de ser competitius per atreure gent com ara universitaris, ells també necessiten connexions si volem que vinguin de fora per estudiar i viure a la ciutat”. Malgrat l’abstenció de Junts per Igualada, la moció finalment va ser aprovada.