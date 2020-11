ERC demana a Marc Castells que “eviti” els dos desnonaments previstos

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca han anunciat avui que hi ha previstos 2 desnonaments a la ciutat d’Igualada que deixaran sense llar a 2 famílies amb menors de manera imminent. Des d’ERC Igualada demanen al govern de Marc Castells que “actuï i eviti” aquests dos desnonaments i demanen que “ofereixi una alternativa a aquestes famílies, una solució habitacional perquè no es quedin al carrer”. Segons els republicans “els desnonaments són indignes i cruels de per si però encara ho són més en plena pandèmia mundial ja que els governs demanen que tothom es quedi a casa però alhora es fa fora a la gent de casa seva”.

En aquest sentit des d’ERC Igualada expliquen que “la PAH ha manifestat la voluntat d’aquestes dues famílies amb menors a pagar un lloguer social” i per tant “cal que l’ajuntament sigui part de la solució negociant amb els bancs que volen fer fora a aquestes famílies i, si cal, que ofereixi una alternativa habitacional a aquestes dues famílies igualadines perquè no es quedin al carrer”.

Segons ERC, Igualada “està pagant molt car la manca de polítiques d’habitatge dels darrers anys, ja que no s’ha generat ni un sol pis de lloguer social des de fa més de 10 anys” i recorden que “no pot repetir-se la situació que vam viure durant la crisi del 2008 en la que hi havia constantment famílies desnonades perquè no podien pagar el lloguer o la hipoteca”. Per tant, els republicans reclamen “que l’ajuntament sigui actiu i faci polítiques per garantir el dret a l’habitatge i que a ningú se la fa fora de casa, el govern municipal ha de donar la cara i solucions a les famílies que ho necessiten a curt, mig i llarg termini”.

Finalment des de la formació expliquen que “presentarem una moció a l’ajuntament d’Igualada per tal d’aturar els desnonaments a la ciutat i demanant al govern municipal que faci els deures i garanteixi que ningú es quedi al carrer, és una qüestió d’humanitat” i expliquen que “el dia 21 d’octubre ens vam reunir amb la PAH Anoia i ens vam comprometre a treballar conjuntament per evitar que cap família pateixi ser expulsada de casa seva i quedar-se al carrer”.