ERC critica que l’Ajuntament es gasta 7€ al mes per família per ajudar a pagar gas, aigua i llum

ERC Igualada continua fent la seva campanya informativa -i política, és clar- per reduir les diferències electorals amb Marc Castells i situar així Alba Vergés amb opcions d’assolir l’alcaldia a les eleccions de maig vinent. En aquesta ocasió, amb un tema delicat i de molta actualitat com és la pobresa energètica.

El regidor Enric Conill explica que “aquest mateix any, a finals de febrer, ja vam portar a ple modificar les ajudes contra la pobresa energètica i el govern local va votar-hi en contra. També en les darreres negociacions de pressupostos hem proposat com a condició indispensable augmentar les ajudes en aquest àmbit, però el govern de Marc Castells no ha considerat necessari fer-ho. Sempre ens trobem amb la negativa del govern local”. Tanmateix, els republicans asseguren no donar-se per vençuts i novament tornen a interpel·lar les forces polítiques municipals per aconseguir un “pacte de ciutat contra la pobresa energètica”. Des d’Esquerra apunten al fet que no hi ha “improvisació que “valgui” en aquesta problemàtica i que “és responsabilitat de totes les administracions públiques aportar tot allò que sigui al seu abast per fer-hi front”.

ERC exposa que el govern d’Igualada està destinant la “irrisòria xifra de 7,30€ per família al mes per ajudar a pagar llum, aigua i gas”. Una dada que “contrasta en negatiu amb les d’altres municipis que fan bé la feina i ajuden les seves famílies, com el cas de Reus, que ofereix ajudes d’entre 45 i 60€ al mes en funció del de la mida de la unitat familiar”. Els republicans expliquen que “el govern municipal no posa ni un euro per combatre la pobresa energètica que moltes famílies pateixen i patiran ja que la partida pressupostària que s’hi destina ve subvencionada per la Generalitat. Per tant, el govern de Castells no aporta recursos propis”.

Des d’Esquerra expliquen l’actual ordenança municipal reguladora és del 2014 i aquesta no té en compte la Llei 24/2015 contra la pobresa energètica. Això dificulta que moltes famílies ara podrien accedir a ajudes, no puguin fer-ho perquè els barems estan desactualitzats. Segons els republicans “és qüestió de voluntat política fer-ho i no entendríem que el govern local tornés a enrederir aquesta gestió”. També demanen doblar la partida d’ajudes i augmentar-les, Conill recorda que “les dificultats en els pagaments dels subministraments afecten moltíssimes famílies, no cal tenir problemes per arribar a final de mes per tenir necessitats econòmiques i requerir d’ajudes”. Finalment, ERC recorda que patir “els impostos més alts de Catalunya haurien de servir justament per mesures com aquesta que ajudin a millorar la vida de la gent, i no pas per pagar excursions privades a Roma”.

Per concloure, Alba Vergés també ha volgut manifestar-se en aquest sentit lloant tota la feina feta pel grup municipal durant anys. Vergés ha contraposat la insistència d’Esquerra per aconseguir ajudes contra la pobresa energètica, amb el “passotisme i l’anar fent de l’alcalde”. Vergés creu que això és “una mostra més de la necessitat urgent de canvi que té a Igualada i de l’impuls que ha de venir a la ciutat de la mà d’Esquerra”.