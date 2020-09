ERC critica les “polítiques de pa i circ” dels anys de mandat de Castells

Esquerra Republicana fa un crit d’alerta davant la situació actual que està vivint Igualada. El portaveu del grup municipal a Igualada, Enric Conill, considera que la ciutat pateix “greus problemes en habitatge, comerç, neteja, reciclatge i promoció econòmica” i que els darrers deu anys de polítiques de “pa i circ sense cap tipus de planificació suposaran que els igualadins patirem molt més aquesta nova crisi”.

Segons els republicans, el govern ha “malbaratat” 10 anys de mandat i no s’ha planificat la ciutat més enllà del “fum, les festes i festetes”, però alhora recorden que “els impostos no han parat de créixer, no s’han millorat els serveis, no s’ha fet res en habitatge, el petit comerç està ofegat, els índexs de reciclatge són nefastos i el POUM, que és el GPS de la ciutat, no s’ha ni començat a fer”. Conill afirma que “no s’han fet els canvis estructurals que la ciutat necessita per ser atractiva com a territori”. El cap de l’oposició també ha recordat que “Igualada és la ciutat mitjana on menys recursos s’han destinat a serveis socials”.

El portaveu del grup republicà ha lamentat “l’immobilisme permanent de l’alcalde per fer front als problemes” i la “nul·la capacitat demostrada per fer canvis substancials i útils per millorar la vida de la gent”. Conill ha demanat que “d’una vegada per totes l’equip de govern faci uns pressupostos adient als reptes de la ciutat basats en la rehabilitació de pisos a canvi de lloguer accessible, impostos justos i progressius, un pla de rescat del comerç local, un nou POUM i amb un augment significatiu de la despesa en serveis socials per fer front a les creixents necessitats de la ciutadania provocades, en part, per la COVID-19”.

Finalment, Conill ha demanat al govern que “es posi a fer els deures d’una vegada i afronti els reptes de present i futur que tenim, perquè sinó el govern estarà hipotecant el futur de la ciutat i els igualadins i igualadines tornarem a perdre un altre tren”.