ERC creu que la proposta del govern d’una “taxa justa” de la brossa comercial demostra “una mala gestió”

L’anunci de l’interès del govern municipal de crear, a partir del 2026, una “taxa justa” de les escombraries comercials en funció del volum de brossa que generin els establiments, que va publicar La Veu divendres passat, ha aixecat crítiques al grup municipal d’ERC.
La formació que lidera el regidor Enric Conill considera que “és curiós que el govern proposi ara una “taxa justa” portant 14 anys governant la ciutat. Estan dient que fins ara estaven aplicant una taxa injusta i efectivament, hi estem totalment d’acord. Però és especialment greu que ells mateixos diguin que la seva pròpia taxa és injusta mentre estan passant els rebuts als comerciants i que en alguns casos l’increment és del triple. És l’exemple paradigmàtic d’una mala gestió molt irresponsable”.
ERC afegeix que “la solució no rau en inventar-se nous noms o posar-hi l’adjectiu “just” sinó deixar d’apujar els impostos cada any i deixar de ser la ciutat amb els impostos més cars de Catalunya. Això és el que ajudarà al comerç de la ciutat”.
En un comunicat, els republicans es fan ressò de les primeres factures de la nova taxa de residus comercials, que han encès la indignació entre comerciants i restauradors. Alguns denuncien a les xarxes socials que en molts casos la quota “s’ha triplicat” i que la pressió fiscal és “insostenible”.
Els republicans recorden que ja van advertir que aquest escenari arribaria i per això van votar en contra de l’augment d’impostos impulsat pel govern municipal amb el suport del PSC. “El resultat és que a molts comerços se’ls ha triplicat la quota de residus. És una autèntica ofegada per al petit comerç i un cop duríssim per a l’activitat econòmica d’Igualada”, apunten, i també recorden que “enguany l’augment general de la quota, per comerços i ciutadans, ha estat del 30% però el govern municipal té previst tornar-la a apujar (fins a un 40% en total). Ens hi tornarem a oposar perquè això és totalment insostenible. Els igualadins no hem de seguir pagant la mala gestió del govern municipal”.
Des d’ERC Igualada subratllen que la pujada de la taxa de residus se suma a un historial d’increments continuats en els darrers anys: més d’un 8% a l’IBI, un 56% a les plusvàlues, un 30% a la taxa d’escombraries i un 9% a la resta de taxes només el 2024. “El govern de Castells repeteix el mateix patró: apujar impostos i justificar-ho amb excuses, quan la veritable raó és la seva mala gestió”, remarquen, ja que “atribuir-ho a Europa és defugir la seva responsabilitat. Qui apuja els impostos és l’alcalde Marc Castells, no Europa. I si volen, poden abaixar l’IBI o altres taxes per compensar l’augment de la taxa d’escombraries. Si no ho fan és perquè volen seguir apujant els impostos i a sobre dir que és culpa d’Europa”.
Els republicans també recorden que Igualada ha pagat més de 7 milions d’euros en sobrecostos per la gestió deficient de les escombraries, alhora que el contracte de recollida es manté prorrogat des de fa més de dos anys, tot i ser el més car de l’Ajuntament.
Per ERC, aquesta política fiscal condemna molts establiments a la inviabilitat. “Ens trobem amb comerciants que expliquen que en prou feines generen residus i han de pagar centenars d’euros més a l’any. És inadmissible que, mentre es parlen de plans de suport al comerç, a la pràctica se l’estigui asfixiant amb impostos desmesurats”, assenyalen.
Finalment, ERC Igualada expressa el seu suport als comerciants i avisa que continuarà denunciant i lluitant contra “l’espiral d’augments fiscals imposada per Marc Castells i avalada pel PSC, que només serveix per tapar la seva mala gestió i que posa en risc el futur econòmic de la ciutat”.