L’èpica castellera marca la XXXI Diada dels Moixiganguers

La plaça de l’Ajuntament va acollir aquest dissabte 25 d’octubre una XXXI Diada dels Moixiganguers d’Igualada marcada per la èpica castellera. A només set dies d’una de les jornades més destacada del calendari casteller, la Diada de Tots Sants, tant els locals com les dues colles convidades -Castellers de Vilafranca i Castellers de Lleida- van fer un paperàs, i van regalar a la ciutat una tarda-vespre de dissabte de castells, tossuderia i ambicions grans.
Després que els Grillats Morats interpretessin l’Himne Nacional de Catalunya, els Moixiganguers encetaven la primera ronda descarregant un sòlid 5d8, que no va patir gens, i que demostra el bon estat de salut dels morats i la feina feta a assaig. Els Castellers de Vilafranca descarregaven un 4d9 amb un folre que emulaven manilles, que segurament el veurem créixer un pis de cara a la Diada de Tots Sants -a on els d’Igualada actuaran per primera vegada a la seva història-. Els Castellers de Lleida tancaven una primera ronda de nivell descarregant el 4d8, amb estrenes al tronc i assolint així els 100 descarregats de la colla.
Els morats veien com el seu plat gros de la jornada, el 4d9f, havia de ser desmuntat quan al castell ja havien començat a sonar gralles i els dosos estaven a punt de col·locar-se; el castell havia perdut la mida i amenaçava de trencar-se, així que la decisió presa va ser la més encertada per poder continuar la diada sense patir cap caiguda. Els Verds tornaven a treure múscul amb un 9d8 impressionant, i els de Lleida descarregaven un lluït 3d8, renovat i amb perspectiva de futur. Els de la camisa bordeus faran la darrera parada de l’any a Mataró, a on, depenent dels assajos podrien provar el pilar de sis amb alguns retocs al tronc.
L’ADN morat no va fer decaure els ànims, i la tercera ronda la van començar amb una torre de vuit que no va patir gens i que denotava solidesa. Els vilafranquins descarregaven el 3d9 folrat i els lleidatans tancaven la tercera ronda amb la torre de set, amb aspiracions de folrar-la de cara a la temporada vinent.
Si una cosa defineix els Moixiganguers és la seva persistència; van voler demostrar a la plaça que els assajos a les Cotxeres no serien en va. I així ho van fer. A la quarta ronda els morats van encarar novament el 4d9f, un castell que va pujar amb certa tranquil·litat, però després de l’aleta, es va haver de treballar amb fermesa per poder-lo descarregar, fent vibrar així la plaça de l’ajuntament i desfermant un esclat d’alegria de la colla morada.
Els Castellers de Vilafranca van tancar una diada rodona i encarada a rodar castells per dissabte vinent amb un pilar de sis de fotografia, i la XXXI Diada dels Moixiganguers va cloure amb la ronda conjunta de pilars, a on van fer dos pilars de cinc i vuit pilars de quatre.
Recta final d’una temporada memorable
La següent cita dels Moixiganguers és la Diada de Tots Sants a Vilafranca del Penedès, una jornada clau en el món casteller. Allà hi actuaran amb els Verds, els Xiquets de Tarragona i els Capgrossos de Mataró.
Els morats engeguen una setmana d’assajos especials per encarar aquesta recta final; dilluns, dimecres i dijous, demanen omplir cotxeres per poder assajar castells grans, i “fent el que han fet sempre, volen fer el que no han fet mai”.