L’enxampen saltant-se un semàfor mentre va en patinet per Igualada i descobreixen que l’havia robat

La Policia Local d’Igualada ha obert diligències per un delicte de furt contra un noi de 19 anys que va ser interceptat el dimecres de la setmana passada mente circulava en patinet per la ciutat. Els agents el van aturar després de veure com se saltava un semàfor.
Després de realitzar diverses comprovacions, els agents van determinar que el patinet que conduia el jove havia estat sostret d’un vehicle el passat mes de setembre. La Policia va obrir diligències i el patinet ja ha estat retornat a la seva propietària.