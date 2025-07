L’enxampen conduint begut en moto per una zona enjardinada a Igualada, s’escapa fent un cavallet i acaba denunciat

Dissabte de matinada, la Policia Local d’Igualada va denunciar un motorista de 46 anys per conducció temerària, alcoholèmia positiva i per tenir l’ITV caducada. Els agents van interceptar l’home conduint per una zona enjardinada. En veure els policies, l’home va escapar aixecant roda, allò que popularment es coneix com “fer un cavallet”.

La patrulla va conseguir aturar el motorista. El van denunciar per conducció temerària, per portar l’ITV del vehicle caducada i per donar una taxa 0,56 mg/l a la prova d’alcohlèmia, el doble del permès.