Entrevista a Oriol Vives Solà, Enginyer Tècnic Industrial a Vives Instal·lacions

Tinc 39 anys, vaig néixer i visc a Igualada. Soc Enginyer Tècnic Industrial especialitat en Electricitat. Tinc un grau per la Universitat de Northumbria a Newcastle, amb especialització en electrònica. Tinc un postgrau en Direcció d’empreses. Treballo a l’empresa familiar des dels 14 anys en períodes d’estiu i vacances d’estudis. Quan vaig acabar els estudis em vaig posar a treballar en una empresa de distribució de material elèctric com a tècnic durant 6 anys, i posteriorment un any exercint com a Enginyer dissenyant i legalitzant instal·lacions d’enllumenat públic. El 2012 em vaig reincorporar a l’empresa familiar per agafar posteriorment la direcció i gerència de l’empresa que el meu pare va fundar l’any 1976.

Oficialment vàreu néixer el 1976, però abans hi havia alguna mena d’activitat?

La necessitat neix a partir dels diferents oficis fets per la família del meu pare. El seu avi era pintor, el pare paleta i ell electricista, però aconsellat pel seu pare, per tant, tot va relacionat però sense continuïtat prèvia. El meu pare, primer va cursar estudis d’electricitat als Salesians de Sarrià i posteriorment a l’Escola Industrial, on anys més tard tant el meu germà com jo vam estudiar-hi també electricitat, professió que exercim tots dos en diferents àmbits. Després dels estudis, el pare comença a treballar d’aprenent d’electricista i instal·lador a Ca l’Elias, empresa igualadina que va tancar fa alguns anys, i a l’acabar el servei militar, es va posar a treballar, primer tot sol i de mica en mica va fer créixer l’empresa traspassant-nos alhora aquests valors a casa.

Què enteneu per instal·lacions?

Quan parlem d’instal·lacions estem parlant dels serveis necessaris per fer que una llar, un comerç, una indústria funcionin tal com es desitja, ja siguin sols o conjunts d’alguna manera entre ells. Algunes empreses s’especialitzen en algun d’aquests serveis, nosaltres, en canvi, des de sempre hem volgut especialitzar-nos en tots per tal de poder donar solució a cadascun d’ells: Aigua, Gas, Electricitat, Calefacció, Climatització, Telecomunicacions, Automatismes i Energies Renovables. Tot això té un nivell de complexitat elevat ja que cal formació continuada a tots els nivells -operaris, administració, gerència- en tots els serveis que oferim. En resum, vol dir més responsabilitat, però alhora podem atendre d’una manera més àmplia les necessitats dels nostres clients, ja siguin particulars o domèstics com industrials amb més al nivell d’exigència.

Avui tothom vol resoldre els seus problemes immediatament, com us ho feu per donar resposta a les necessitats dels vostres clients?

Primer de tot és molt important entendre la necessitat del client a cada moment i saber posar-se al seu lloc. En aquest sentit cal saber estructurar molt bé la feina que tens a mitjà i llarg termini i ser el suficientment flexible per poder atendre aquestes necessitats. Saber trobar aquest equilibri no és fàcil, però garanteix la satisfacció del client.

Si la feina de l’instal·lador està ben feta, el client torna, i a més parlarà bé de nosaltres als seus contactes, cosa que ens seguirà donant feina a tot el nostre equip.

Avui dia i des de fa uns quants anys som un equip de gairebé 20 professionals. Creiem que és una xifra òptima per poder oferir el servei que comento d’acord amb la demanda del mercat que treballem. Ara bé, si el mercat ens demana créixer haurem de fer-ho conjuntament, igual que si ens demana que canviem ens haurem d’adaptar.

Els vostres clients són empreses industrials, particulars, arquitectes, constructors?

L’experiència ens diu i demostra que cal tenir un ventall de clients de tot tipus: particular-domèstic, petits comerços i indústria, per tal de saber trobar un equilibri en moments de crisi en alguns d’aquests sectors. A part el món d’avui fa que cada vegada més col·laborem conjuntament amb arquitectes, constructors, enginyeries, interioristes…

Aigua, gas, electricitat, climatització, energia solar, telecomunicacions? Feu també manteniment a empreses?

Quan comento que un dels nostres sectors de treball és la indústria, vull dir que ajuntem els serveis d’aigua, gas, electricitat, climatització, etc., per donar suport a les instal·lacions de la indústria i això, moltes vegades, també vol dir, serveis de manteniment integral tant preventiu com correctiu. Actualment també oferim manteniment predictiu, menys conegut fins al moment però gràcies a l’evolució de la indústria 4.0 i l’internet de les coses (IoT) fa que ens especialitzem també en aquest sentit.

Un dels elements característics de les instal·lacions d’avui són els quadres i armaris elèctrics. Com ho veieu vosaltres?

Els quadres elèctrics sempre han existit i són un element clau tant a les cases com a les indústries que fan funcionar els equips i màquines. A les nostres instal·lacions tenim una zona de 200m2 dedicada a la fabricació d’aquest tipus de quadres elèctrics industrials, ja sigui per la connexió a l’entrada de corrent de les fàbriques com per al funcionament de parts específiques o de màquines. Hem fabricat quadres que s’han instal·lat a diversos llocs del món, com per exemple a Alemanya, Marroc o Sud-àfrica.

Feu també certificacions i tramiteu les legalitzacions d’instal·lacions?

Sí, doncs el fet de dedicar-nos tant a la indústria com al comerç o petit terciari fa que haguem de ser molt flexibles en aquest sentit i haver d’oferir aquest servei que exigeix estar en continu reciclatge tant a nivell tècnic com administratiu.

Com veieu la innovació en la vostra feina?

La innovació és importantíssima, i més avui dia, amb les noves tecnologies i noves normatives. La nova revolució industrial és la que s’anomena indústria 4.0, la qual intercala els elements de la indústria tradicional mecanicoelèctrics amb la connexió digital, l’anomenat Internet de les Cosotes (IoT-Internet of Things). Per aquí és on va el futur i la innovació. El gremi d’instal·ladors de l’Anoia, que forma part de FEGICAT, al qual estem adherits, ens proporciona aquests serveis, i les empreses que en formem part, som garantia de qualitat. També formem part del BNI, una nova manera de fer negocis. Som un grup d’empresaris de l’Anoia que amb la metodologia americana del BNI, a base d’ajudar-nos mútuament aconseguim fer relacions i potenciar els nostres negocis.

Quins són els vostres plans de futur?

Com deia al principi, atendre i entendre les necessitats canviants dels nostres clients i mercat amb el millor servei i seguir innovant, aprenent i millorant cada dia els serveis que podem oferir.

Seguir estant atents al mercat i als canvis de tendències tan ràpids que hi ha per tal de poder oferir un servei de primer nivell.

Tenim molts clients que els mantenim des dels inicis, i volem que segueixi així.

Com veieu el sector d’aquí a deu anys?

Vivim en una societat canviant, amb molta incertesa i que cada vegada va a més velocitat.

Crec que el sector passa, per un cantó, per l’especialització en els diferents àmbits de la indústria 4.0 i, els instal·ladors, haurem d’estar atents a saber trobar el punt d’equilibri per seguir oferint un servei òptim.