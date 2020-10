Entra en vigor la nova llei del teletreball

La Generalitat estima que més de la meitat dels treballadors catalans podria teletreballar. “Calculem que 1,7 milions de persones treballadores a Catalunya tenen un lloc de feina susceptible de poder-se fer a través del teletreball. Són majoritàriament persones que fan tasques administratives o tècniques”, ha avançat a Rac1 el secretari general de Treball, Josep Ginesta. “Això seria un 51% aproximadament del mercat de treball a Catalunya”, ha continuat Ginesta, precisament aquest dimarts que ha entrat en vigor la Llei del teletreball, que estableix el marc legal perquè es pugui treballar des de casa. “El teletreball ara ja forma part de la negociació de molts convenis col·lectius a les empreses”, ha apuntat el secretari general de Treball.

“El teletreball sempre ha tingut barreres a la cultura, sobretot generacionals, i hi havia molts dubtes sobre els beneficis que aportava”, ha recordat Ginesta, que considera que la pandèmia de coronavirus ha ajudat a “trencar les barreres” que hi havia sobre el teletreball i a impulsar un canvi de mentalitat. “És una modalitat que ha vingut per quedar-se”, ha afirmat el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, que ha reconegut però que –de retruc- això pot tenir efectes negatius en alguns sectors econòmics vinculats amb els espais d’oficines. “Certa restauració o gimnasos situats en districtes econòmics i zones de negocis se’n ressentiran”, ha pronosticat Ginesta.

No obstant, el secretari general de Treball també ha volgut destacar l’impacte positiu en la descentralització de l’activitat econòmica. “Comportarà un reequilibri territorial de l’economia i dels recursos, i difuminarà les diferències entre la conurbació urbana i la resta del territori”, ha apostat Ginesta, que igualment ha volgut precisar les condicions en què s’ha de desenvolupar el teletreball d’un empleat. “El treballador no pot tenir cap despesa per fer treball a distància o teletreball. Per tant, tots els elements que necessiti el treballador per fer la feina adequadament els ha de posar l’empresa”, ha assenyalat el secretari general de Treball.

“Si no tens internet a casa, l’empresa ha de facilitar la connexió al treballador; però, si ja en tens, l’empresa no està obligada a pagar-lo”, ha puntualitzat Ginesta. “Tot i això, els convenis col·lectius poden fixar coses diferents. En principi, si no suposa una despesa extra no”, ha afegit el secretari general de Treball, que ha conclòs reafirmant que “totes les empreses de Catalunya que utilitzen el teletreball han de tenir una política interna de desconnexió digital”. “Guanyen intensitat el drets dels treballadors a no patir represàlies per no respondre un correu electrònic fora del seu horari”, ha finalitzat Ginesta.