Entra en vigor la nova factura de la llum amb tres trams horaris i diferents tarifes

La nova factura de la llum entra en vigor aquest dimarts. Un dels principals canvis serà la introducció de tres trams horaris amb diferents tarifes (hora punta, pla i vall) i dues potències elèctriques. El període d’hora punta serà el més car i es distribuirà entre les 10h i les 14h i entre les 18h i les 22h de dilluns a divendres no festius. El període pla, menys car, serà de 8h a 10h del matí, de 14h a 18h de la tarda, i de 22h a 24h de la nit. El període vall, amb un preu més reduït, estarà comprès entre mitjanit i les 08h del matí i dissabtes, diumenges i festius d’àmbit estatal. Només amb l’entrada en vigor del model, la CNMC calcula que s’abaratirà un 3,4% el rebut de 19 milions de consumidors elèctrics sense discriminació horària.

Quins són els objectius?

La finalitat del govern espanyol és fomentar “l’estalvi energètic, l’eficiència, l’autoconsum i el desplegament del vehicle elèctric”. A través de la nova estructura tarifària es preveu incentivar el trasllat del consum elèctric de les hores de màxima demanda a altres en les quals les xarxes de transport i distribució es trobin menys saturades. Aquest fet reduirà la necessitat de portar a terme noves inversions en aquestes infraestructures. Això repercutirà en menys costos per als consumidors d’energia, ja que són aquests els qui sufraguen aquest tipus d’infraestructures a través de la factura elèctrica, i també evitarà inconvenients mediambientals d’aquest tipus d’instal·lacions.

“La nova factura pretén canviar els hàbits de la població. Que s’utilitzi l’energia per a tasques no imprescindibles (planxar, rentadora o rentaplats) quan menys es necessita. De matinada o els caps de setmana”, ha explicat Víctor Ruiz Ezpeleta, professor d’EAE Business School.

A qui afectarà?

La nova factura de la llum afectarà a tots els consumidors d’electricitat. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) preveu que els canvis en la factura de la llum provoquin una reducció d’un 3,4% per a 19 milions de consumidors. “Hi ha estudis que parlen d’una reducció de 2 a 4 euros mensuals, o sigui uns 36 euros anuals per a un consumidor tipus”, ha assenyalat Ruiz Ezpeleta. “Però aquest estalvi podria arribar als 300 euros l’any pels usuaris que estan utilitzant molt l’energia elèctrica en hora punta i deixin de fer-ho”, ha afegit el professor d’EAE Business School.

En canvi, la factura de peatges i càrrecs augmentarà per als 10 milions de consumidors que ja estaven acollits a la discriminació i tenien un preu més barat. L’augment es preveu que sigui d’uns 2-3 euros mensuals. “Aquest ajust de preu només es produeix en una part del rebut de la llum (en el concepte de càrrecs i peatges) mentre que es manté inalterable l’apartat del cost de l’energia i els impostos”, ha recordat Ruiz Ezpeleta.

Segons el professor d’EAE Business School, per al consumidor que continuï igual i no variï els seus hàbits de casa (amb rentavaixelles després de sopar i rentadores al matí) la factura es podrà encarir “de 3 a 5 euros mensuals”.

Què ha de fer el consumidor?

El consumidor no ha de fer res, ja que el canvi s’aplica de manera automàtica. De totes maneres, pot adaptar les potències contractades i les noves pautes de consum per aprofitar els avantatges de la nova estructura. Els consumidors domèstics podran comptar amb dues potències diferents, una per als períodes punta i pla i una altra per al període vall.

D’aquesta manera, els consumidors que tinguin unes necessitats de potència més elevades en el període vall, com els usuaris de vehicle elèctric, podran contractar una potència superior per a aquesta franja horària i mantenir la potència habitual en els trams punta i pla. Així, evitaran pagar un sobrecost de la potència extra durant tot el dia. Si el consumidor no sol·licita aquest canvi, se li aplicarà de manera automàtica la potència actual contractada per als dos períodes.

Com canviarà el preu del contracte de subministrament?

En el cas dels consumidors acollits al PVPC (preu voluntari per al petit consumidor), els comercialitzadors de referència hauran d’aplicar els nous preus establerts per als terminis de potència i energia.

En el cas dels consumidors en el mercat lliure, el comercialitzador ha d’adaptar el preu del contracte per incorporar la diferència de costos regulats. En aquest sentit, una opció és adaptar el preu del contracte als nous períodes d’energia i potència. L’altra alternativa consisteix a mantenir els trams de preus que el consumidor tingués acordat prèviament i traslladar al preu la diferència de costos que resultaria per al seu perfil.

FACUA alerta que la potència contractada i l’energia consumida seran gairebé un 2.000% més cares en el període punta que en l’horari vall. “Tant l’estructura del nou model tarifari com la forma en què s’està comunicant com han de canviar els hàbits per evitar pujades pot resultar denigrant, sobretot per perfils de consumidors vulnerables que poden pensar que són els culpables que el rebut sigui elevat i que haurien de fer servir electrodomèstics de matinada”, ha assegurat el secretari general de l’entitat, Rubén Sánchez, en declaracions a l’ACN.

Com es pot reduir la factura?

Per reduir la factura, la CNMC recomana adequar la potència contractada a les necessitats reals. La potència contractada es pot canviar cada dotze mesos i, per facilitar l’adaptació a la nova normativa, es permeten dos canvis de potència gratuïts fins al 31 de maig de 2022. La CNMC recomana també evitar la simultaneïtat de consums per reduir la potència contractada i desplaçar el consum a períodes fora de les hores punta.

“No és prudent, raonable ni respectuós dir a una família que dediqui les hores de la matinada a fer tasques de la llar”, ha denunciat Sánchez. El secretari general de FACUA ha assegurat que la nova factura de la llum “penalitzarà” el consumidor que fa servir els electrodomèstics a una hora raonable i ha proposat canviar aquest model per una penalització de les llars que sobrepassin un determinat nivell de consum.

Segons el govern espanyol, la combinació dels nous peatges i càrrecs farà que la factura elèctrica tingui més component variable. Això provocarà que el cost depengui en més grau de l’energia consumida, la qual cosa fomentarà l’eficiència energètica, ja que permetrà que les mesures d’estalvi tinguin més impacte en el rebut de l’usuari.

Aquest fet promou també l’autoconsum, que redueix la demanda d’energia procedent de la xarxa o el desplegament d’infraestructures de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics. Tot i això, el nou model també mantindrà una part fixa dels càrrecs.

“L’estalvi i el compromís amb el medi ambient són alguns dels pilars de l’autoconsum. Hem de canviar la nostra mentalitat i impulsar l’autoconsum a les nostres llars per tal que els nostres hàbits de consum no hagin de canviar”, explica el director del grup energètic EDP Solar, Gabriel Nebreda.

“El consum racional no depèn de l’horari, sinó del perfil del consumidor, dels electrodomèstics, de la capacitat econòmica de tenir electrodomèstics més eficients i dels horaris laborals i d’estudi”, ha assegurat Sánchez.

En aquest sentit, el comparador de preus idealo.es ha detectat una demanda creixent d’electrodomèstics eficients arran de la comunicació de l’entrada en vigor de la nova factura de la llum. La demanda dels radiadors intel·ligents s’ha disparat un 536% en l’últim any i la compra de bombetes LED ha augmentat un 11% en els primers mesos de 2021.

Els canvis per a les pimes i els consumidors industrials

Per a les pimes, la principal novetat és el canvi d’una diferenciació de preus de tres a sis períodes, tant en potència com en energia. Tots els dies laborables tenen els mateixos tres períodes, tot i que els preus varien en funció de la temporada de l’any. En aquest cas, dissabtes, diumenges i festius estan inclosos en el període vall, que passa de 2.920 hores a 4.680 hores.

Per als consumidors industrials, l’estructura de peatges de les tarifes es manté sense modificacions, però s’adapta la definició dels períodes horaris a l’evolució registrada per la demanda. Els dies laborables tenen tres períodes, que també depenen de les temporades.

Les crítiques a la nova factura de la llum

El secretari general de FACUA ha assegurat que el nou model tarifari “no té cap lògica” i ha acusat el govern espanyol d’actuar en funció “d’interessos empresarials”. En aquest sentit, ha recordat que les empreses venen l’electricitat més barata de matinada, ja que en aquells horaris la gran indústria no funciona.

“No és un criteri lògic traslladar la idea que la racionalitat en el consum va per horaris”, ha lamentat. Sánchez ha assegurat que aquest model premiarà qui posi rentadores, cuini o planxi en l’horari nocturn, la qual cosa provocarà soroll en el veïnatge en hores de descans. Així mateix, ha advertit que l’impacte serà “especialment negatiu” per als teletreballadors, que estaran fent feina a les hores més cares de la jornada.