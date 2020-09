Entra en vigor la llei que regula el preu dels lloguers

La llei aprovada al Parlament el 9 de setembre sobre la regulació del preu dels lloguers ha entrat en vigor aquest dimarts. Així, en les zones amb una manca d’oferta d’habitatge assequible, el preu el lloguer quedarà determinat en funció de l’índex de l’Agència de l’Habitatge. De tots els municipis de l’Anoia, la seva capital, Igualada, és l’única ciutat en què aquesta llei hi tindrà efecte.

D’una banda, els nous contractes s’hauran de cenyir al preu/m2 de referència. De l’altra, en cas que l’immoble hagi estat arrendat per sota del preu de referència durant els darrers 5 anys, la llei impedeix que el propietari n’apugi el lloguer. La norma, per tant, obligarà els propietaris a rebaixar els preus que estan per sobre l’índex i congelarà els que s’hi situen per sota. La norma es pot aplicar immediatament a 60 municipis, entre els quals les quatre capitals.

Els criteris per fixar el preu dels lloguers en zones amb mercat tens només tenen efecte sobre els nous contractes d’habitatges habituals, però no canvien les condicions dels que estiguin vigents ni tampoc tenen cap efecte sobre les segones residències.

Si la falta d’habitatge està concentrada en barris o districtes, la norma s’hi podrà aplicar sense que afecti la resta del municipi. En qualsevol cas, la congelació i rebaixa del preu dels lloguers requereix una declaració de “mercat tens”. Aquesta declaració serà possible en el supòsit que l’àrea en qüestió experimenti un creixement sostingut clarament superior al de la mitjana de tot Catalunya; que el preu del lloguer superi el 30% dels ingressos habituals de les llars o de la renda mitjana de les persones menors de 35 anys; o, finalment, que el preu de l’habitatge hagi crescut 3 punts per sobre de l’IPC en els últims 5 anys.

La llei de la regulació dels lloguers es podrà aplicar immediatament com a mesura d’urgència en 60 municipis catalans. En tots els pobles i ciutats inclosos a la llista, el preu del lloguer ha crescut més d’un 20% en el període comprès entre els anys 2014 i 2019. Es tracta d’una disposició addicional d’un any de vigència, que assegura la rebaixa i la congelació automàtica del preu dels nous contractes de lloguer. Així, el lloguer quedarà limitat sense esperar el mínim de 9 mesos per als tràmits administratius necessaris per a la declaració ordinària de les zones amb mercat tens.

En el conjunt de Catalunya, el preu mitjà del lloguer ha crescut un 36% en els últims 6 anys. En xifres, significa que ja ha arribat 735,36 euros, 197,36 euros més que el 2013. Això significa que el preu del lloguer ha superat el nivell previ a l’esclat de la crisi. L’increment general s’ha accentuat especialment a Barcelona, on el preu mitjà d’un pis de lloguer de 74 metres quadrats és actualment de 978,81 euros, segons l’Incasòl. Es tracta d’un 43% més que fa 6 anys. És a dir, d’un increment mitjà de 297,25 euros per pis. Aquest fenomen també s’ha traslladat als municipis de l’àmbit metropolità i el seu entorn.

La llei es va aprovar el passat 9 de setembre amb els vots a favor de JxCat –que inicialment havia presentat diverses esmenes-, ERC, CatECP i la CUP i els contraris de Cs, PSC, PDeCAT, PPC i Demòcrates. L’aprovació de la regulació va ser possible després d’un acord ‘in extremis’ entre el Sindicat de Llogaters, JxCat, ERC, CatECP i la CUP. El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) no va avalar bona part de la llei en creure que alguns dels articles contradiuen la Constitució i l’Estatut i el PPC va avançar que properament presentaria un recurs davant el Tribunal Constitucional.

