Una entitat capelladina, seleccionada pel Projecte Lliures contra l’exclusió social

El Projecte Lliures, el fons solidari impulsat per Òmnium Cultural, ECAS, Fundació Coop57 i Coop57, ha seleccionat set nous projectes en la convocatòria 2025 per revertir les desigualtats actuals a través de l’acció col·lectiva i transformadora, dins del qual hi ha Estructures Populars de Capellades amb 19.350 €.

Amb un pressupost total de 120.000 euros, les set propostes escollides rebran suport econòmic i acompanyament tècnic per impulsar accions que fomentin els vincles veïnals i generin respostes compartides, pràctiques i arrelades als reptes socials que travessen el país. Amb aquestes incorporacions, Lliures ja ha donat suport a 48 projectes transformadors des del seu naixement, l’any 2016.

El Projecte Lliures ha seleccionat les Estructures Populars de Capellades com una de les iniciatives a finançar i acompanyar aquest 2025. Amb aquest suport, l’espai autogestionat vol reforçar i ampliar l’impacte d’activitats com el Gimnàs Popular, les classes de català per a persones amb dificultats d’accés i diverses propostes culturals i educatives que tenen com a objectiu garantir recursos i oportunitats als col·lectius en situacions socioeconòmiques més desafavorides.