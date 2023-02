Enric Mangas i Ignasi Riera agafaran el timó de l’Hospital

Les protestes del personal -i dels usuaris- de l’Hospital han tingut, com es veia venir des de fa setmanes, una resposta contundent de la Generalitat. El departament de Salut tenia damunt la taula des de feia almenys un mes el relleu de la cúpula del Consell Rector del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), l’organisme que gestiona l’Hospital i el CAP Igualada Nord. Les últimes protestes, la setmana passada, han estat un revulsiu per a accelerar el relleu del president del CSA, Javier Niño, i del gerent, Ferran Garcia.

Així, dimecres al vespre el departament de Salut del govern català publicava una concisa nota de premsa en què anunciava que el CSA “es reestructura amb la voluntat de promoure una transformació al centre que permeti fer front a les noves necessitats del sistema de salut. El nou lideratge estarà encapçalat per Enric Mangas a la presidència del Consell Rector”.

Al mateix temps, Salut i l’Ajuntament agraeixen la feina feta al Niño i García, “que ha manifestat la seva voluntat de renúncia els darrers dies”. La Generalitat diu del gerent que “ha estat l’artífex del sanejament financer del Consorci en els darrers anys”. Dilluns, en una reunió del Consell Rector, s’informarà dels canvis. També es preveu aprovar l’incorporació del nou gerent, que, segons ha pogut saber La Veu, serà el Dr. Ignasi Riera, amb una àmplia experiència en el món sanitari.

Riera ha estat Director assistencial del Consorci Sanitari de Terrassa, Cap clínic del Servei d’Urgències de l’Hospital Municipal de Badalona i coordinador del Servei Integral d’Urgències i Emergències de BSA. Fins a l’actualitat, ha estat Director d’Operacions Assistencials del Parc sanitari de St. Joan de Déu.

El nou president del CSA, l’economista Enric Mangas, és l’actual president de la Unió Catalana d’Hospitals (des de 2016), i al mateix temps, des de 2009, director general del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Barcelona.

Curiosament, va ser gerent de la Fundació Sanitària d’Igualada i de la Residència P. Vilaseca de l’any 1999 al 2000, en els primers inicis de la fusió entre l’Hospital Comarcal i la Mútua, procés que va desembocar després en el nou Hospital.

Consens amb l’Ajuntament i valoració positiva a ERC

La notícia ha estat valorada de manera positiva des de l’Ajuntament. “Representa l’inici d’una nova etapa on, com ha fet sempre l’Ajuntament, treballarà lleialment al costat del CatSalut per ser un hospital de referència, millorar la qualitat assistencial, donar suport als treballadors i fer efectives les inversions necessàries en aquest equipament tant important per l’Anoia”. L’Ajuntament destaca que la figura de Mangas com a nou president “ha estat consensuada després setmanes de converses amb el conseller de Salut”.

Per la seva banda, l’exconsellera de Salut i actual candidata a l’alcaldia per ERC, Alba Vergés, ha explicat que el govern “ha atès les nostres demandes, fent un canvi al capdavant de l’hospital, i tenint molt present que cal posar en el focus a les persones, garantint una atenció sanitària més personal, profunda i ràpida, implementant un nou projecte per l’hospital”