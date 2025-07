Enric Conill: «El que necessita Igualada és un govern que sàpiga on va»

Enric Conill és regidor d’ERC a l’Ajuntament des de 2015, sempre a l’oposició. En aquesta entrevista valora el seu treball i l’opinió sobre el govern en els primers dos anys de mandat municipal.

Quina valoració ràpida feu, dels primers dos anys de mandat?

La mateixa que va fer el portaveu de Junts per Igualada, Miquel Vives, que va dir a la ràdio que havien de fer la pujada d’impostos més gran de la història perquè sinó l’Ajuntament entraria, literalment, a la bancarrota… això sí, després d’estar governant des de fa 14 anys! Crec que ho va explicar molt bé i defineix perfectament aquest govern municipal. Fan la pujada d’impostos més gran i alhora diuen que si no ho fan l’ajuntament entra en fallida. Com poden admetre una pèssima gestió que només se salva apujant els impostos? En què es gasten els impostos de la gent? No gestionen bé els impostos més cars de Catalunya i, malgrat aquest nivell, no s’afronten els reptes més importants de la ciutat: no hi ha oferta d’habitatge i el govern no fa res. El comerç està patint moltíssim i no fan res. El transport públic cap enfora és dramàtic i no hi ha solucions. El barri del Rec està abandonat i l’atur és superior a la mitjana de la província. És el govern del pa i circ, això sí, pagant els ciutadans.

Heu insistit moltíssim des de fa molt temps en la pressió fiscal que hi ha a Igualada. Com ho combatríeu, si fóssiu al govern?

Igualada és la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya. Això és un fet i el que ha fet l’alcalde és fer la pujada més gran dels impostos de la història. Això és una injustícia immensa per a la ciutat, per als ciutadans, per als empresaris, autònoms, botiguers, treballadors… Just després de les eleccions, l’any 2023, el govern de Marc Castells va apujar l’IBI un 8’3%, les plusvàlues un 56% i la taxa d’escombraries un 27%. El 2024 han tornat a apujar la taxa de residus, un 30%. I enguany tornaran a apujar els impostos. I les altres ciutats mitjanes com la nostra tenen uns impostos molt més baixos. Per què nosaltres paguem tant més? Quan siguem a govern demostrarem que és possible fer funcionar la ciutat sense ofegar els ciutadans.

És evident que l’habitatge és un problema a Igualada, amb una clara escassedat d’oferta de compra i de lloguer. Això es resol únicament amb més habitatge públic? Amb tants habitatges buits que hi ha a la ciutat, quina és la responsabilitat dels propietaris en aquest assumpte?

Efectivament, a Igualada hi ha uns 2.000 pisos buits i la prioritat del govern municipal hauria de ser ajudar els propietaris a rehabilitar-los per posar-los a lloguer assequible. Però assequible de debò, no com el que han fet amb els 12 pisos de protecció oficial del carrer Sant Carles, que han costat 3’2 milions d’euros, o sigui 267.000€ per pis de preu de cost, un disbarat. I alhora, els posen a lloguer a preus de fins a 900€ perquè inflen el preu repercutint als llogaters el cost mensual de l’IBI (60€), la taxa d’escombraries (14€), les despeses de comunitat (60€), el traster (17€) i el pàrquing (entre 83 i 115€). És una vergonya i la gestió d’aquest govern és pèssima.

Sou tres grups a l’oposició. Com són les relacions? Hi ha diàleg i entesa en diversos temes, o cadascú fa la seva?

La realitat és la que és, i és que malauradament no ha estat possible, com no ho va ser al 2019, una alternativa progressista per a aquesta ciutat malgrat que els números donen. No comparteixo l’estratègia d’Igualada Som-hi-PSC de donar suport incondicional a Marc Castells. Però és la seva estratègia i suposo que ho fan pensant que és el millor. La ciutat no avança, no es transforma i donar suport a qui fa que no avanci i no es transformi no em sembla una bona idea. En tot cas, esperarem pacientment a tothom per quan decideixin formar part del canvi. Si és que ho decideixen. Nosaltres sempre hi hem sigut i hi serem i afortunadament som lliures de fer i de dir el que creiem, no devem res a ningú.

El tema del POUM és molt recurrent, des de fa molts mandats, però segueix sense desbloquejar-se. Per què és tan crucial per a la ciutat, o només ho és pel barri del Rec, que sempre es cita quan es parla del POUM?

Evidentment és crucial per a tota la ciutat. És una eina que serveix per planificar la ciutat per als propers anys. Definir com creixerem, on farem habitatge, com ens adaptarem a les noves fórmules de mobilitat, quins pulmons verds generarem i com construirem el futur barri del Rec. És un espai immens i està totalment abandonat per part del govern des de fa molts anys. Hi hem de generar habitatge, comerços i crear un barri tecnològic, de captació de talent, per la nova indústria tecnològica. És imprescindible fer-ho i a qualsevol govern amb projecte l’il·lusionaria. Però no és el cas.

La seguretat ciutadana preocupa als ciutadans, especialment en el nucli antic i el seu entorn. L’alcalde diu moltes vegades públicament que aquí no és com Manresa ni ho serà… Què en penseu?

Per a nosaltres hi ha temes que són massa importants com per fer-ne politiqueig. No volem fer un sainet d’aquesta temàtica perquè això suposa jugar amb la por i aquesta no és una manera vàlida de fer política. Donarem suport al govern municipal en l’àmbit de la seguretat i mai farem discursos incendiaris sobre aquest tema. Si ells ho volen fer contra altres ciutats, ells mateixos.

El comerç de la ciutat viu una llarga crisi. Els comerciants argumenten que manca un pla d’acció, un full de ruta. Tanquen moltes botigues de proximitat i la majoria dels establiments que obren tenen un “perfil” molt determinat. Què n’opineu?

Efectivament, la situació del comerç a Igualada em preocupa molt i veig amb molta decepció com el govern ha tingut una posició totalment passiva. Com pot ser que tanquin 50 parades al mercat de la Masuca en 10 anys i el govern no faci res? No podem fer les polítiques comercials de fa 20 anys davant d’un canvi d’hàbits evidents en el consum, i això és el que es fa a Igualada. I a més a més, apugen els impostos dels comerciants, com la taxa d’escombraries. Al govern els manca un projecte de ciutat on l’Ajuntament, a part de fer-se fotos, presenti un projecte per reimpulsar el comerç i formar part de la solució i no del problema. Darrerament només han vingut supermercats a Igualada mentre tanquen botigues històriques.

Aviat començaran les obres del nou mercat. Aquest és el model que necessitem?

El que necessita Igualada és un govern que sàpiga on va i amb el mercat de la Masuca s’ha demostrat que no saben on van, que ja és greu de per si, i això té unes conseqüències gravíssimes. Primer de tot, el projecte de reforma del mercat era de 12 milions, un absolut disbarat. El govern va arribar a gastar-se més de 220.000€ en projectes, avantprojectes, maquetes i fins i tot inaugurant uns vinils. El resultat? Marxa enrere i ara es fa una rehabilitació del mercat que costarà uns 5 milions. Però pel camí han llençat més de 200.000€ i, a sobre, diversos paradistes han abandonat el mercat perquè no podran pagar les tarifes per ser-hi. Amb aquests 200.000€ no podrien haver subvencionat part del cost de les parades que s’han vist obligades a marxar?

En les darreres eleccions ERC va perdre pes a l’Ajuntament. Quina és la vostra estratègia per refer el camí? Es veu vostè repetint com a candidat?

A les darreres eleccions municipals ERC no va fer uns bons resultats arreu del país ni tampoc a les eleccions al Parlament. És un fet i confio que pel bé del país la direcció d’Esquerra tingui la capacitat de redreçar el rumb per tornar a ser una organització que compti amb la confiança de la gent. A Igualada, tenim clar que el nostre projecte ha de superar les sigles d’un partit i oferir una candidatura de ciutat, que és el que més m’il·lusiona i m’esperona. El partit no és una finalitat en si mateix sinó que ho és Igualada. Tinc les ganes i les forces de ser el nou candidat a l’alcaldia d’un projecte il·lusionador i transformador per construir una Igualada molt millor el 2027.