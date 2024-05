Enric Conill (ERC) farà dijous balanç del primer any de mandat municipal

La pujada més gran d’impostos de la història d’Igualada feta per Marc Castells i Jordi Cuadras i l’augment dels seus sous marca el primer any municipal.

Just un any després de les eleccions municipals, Enric Conill farà un balanç d’aquests primers 12 mesos de l’actual mandat municipal conversant amb la periodista Marina Llansana, al restaurant Somiatruites a les 19.30h. L’acte està obert a tothom qui hi vulgui assistir i Conill exposarà la valoració del seu grup municipal respecte el darrer any de govern de Marc Castells així com els 13 anys que porta al capdavant de l’alcaldia.

La pujada més gran d’impostos de la història d’Igualada feta per Marc Castells i Jordi Cuadras i l’augment dels seus sous marca el primer any municipal

Sens dubte una de les polèmiques més grans de l’última dècada de la ciutat ha estat l’apujada desorbitada d’impostos i taxes que va aplicar el govern de Marc Castells, just després de les eleccions municipals i fent-la a la nit de la castanyada. Aquesta pujada d’impostos, tot i que Igualada ja era la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya, ha comportat un augment del 8% de l’IBI, del 56% de les plusvàlues, del 27% de les taxes d’escombraries i un augment general de totes les altres taxes municipals. Aquesta pujada es va fer amb el suport del PSC d’Igualada, amb qui també van pactar un augment dels sous molt important i que ERC va rebutjar frontalment, així com la creació de la figura del cap de l’oposició, sense cap responsabilitat, que incloïa un sou de 43.000€ anuals, un total de 172.000€ durant el mandat. Paral·lelament, aquest pacte d’apujada d’impostos i de sous també va comportar la contractació de més càrrecs de confiança.

El creixement del deute i l’ajuntament en “bancarrota”, una mala gestió municipal

Paral·lelament a l’augment d’impostos i l’augment de sous, el regidor portaveu de Junts per Igualada, Miquel Vives, va assegurar a Ràdio Igualada que l’ajuntament estava a punt d’entrar a la “bancarrota”. Des d’ERC es pregunten com pot ser que amb els impostos més cars de Catalunya, sent la ciutat mitjana amb els impostos més cars del país i la 10a ciutat de l’estat espanyol amb l’IBI més car, l’ajuntament estigués a punt d’entrar a la bancarrota. Segons els republicans, això es deu a una evident pèssima gestió municipal ja que sinó és incomprensible com recaptant més que ningú tinguin la pitjor situació econòmica. Alhora, el deute, segons dades oficials, ha pujat des del 2018 un total de 7 milions d’euros, ascendint fins els 40 milions d’euros de total.

El fracàs del govern municipal amb el nou mercat de la Masuca i els més de 200.000€ llençats en maquetes i projectes, un altre element polèmic a Igualada

El projecte estrella del govern municipal, la construcció del nou mercat de la Masuca, ha marcat també aquest primer any municipal ja que estava pressupostat per 12 milions d’euros i el govern portava ja més de 220.000€ gastat amb propaganda, vinils, maquetes, avantprojectes i projectes. Finalment, però, el propi govern municipal va esmenar el seu projecte i ara s’ha de començar de nou amb centenars de milers d’euros llençats.

Menys habitatges disponibles que mai i els més cars

Un dels altres elements clau d’aquest inici de mandat és la creixent manca d’habitatges disponibles de lloguer a la ciutat. Una oferta que cada cop ha estat menor i molt més cara, amb múltiple presència d’infrahabitatges i molta gent que no pot emancipar-se o anar a viure sol o amb parella perquè els preus a pagar són exageradament cars. De fet, en els darrers 13 anys de govern de Marc Castells s’han generat 0 pisos de lloguer social o protecció oficial de titularitat municipal.

El bolet urbanístic del carril bici que ha costat 800.000€

El nou carril bici del carrer Balmes també ha suscitat molta polèmica a la ciutat i des d’ERC consideren que s’ha fet un “bolet urbanístic” sense planificar la resta de la ciutat i que, per tant, serà poc útil i de fet té molt poca presència d’usuaris precisament perquè no es fa pensant en el conjunt de la ciutat. A més a més, aquest carril bici ha tingut un cost de més de 800.000€, que hagués pogut ser molt menor i més ben planificat, i que s’haguessin pogut destinar a mesures complementàries de millora de la mobilitat.