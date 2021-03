La setmana passada va ser la primera que es permetia mobilitat per tot Catalunya des de principis d’any i sembla ser que força gent va aprofitar per sortir de la seva comarca. Tot i això, els sanitaris continuen alertant que la pandèmia no ha acabat i que cal no relaxar-se per tal que no tornin a incrementar uns contagis que sembla que en els darrers dies estant tornant a pujar. Seguint aquests avisos dels científics, aquesta setmana us preguntem:

Tens pensat fer una escapada per Setmana Santa?