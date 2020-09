Enquesta: tens confiança en què arribarà una vacuna per a la Covid aviat?

Des de l’arribada del coronavirus a les nostres vides son molts els laboratoris d’arreu del món que estan treballant a contrarellotge per treure una vacuna el més aviat possible. Un dels més coneguts a casa nostra, per exemple, és l’estudi que s’està fent des d’Oxford, al Regne Unit, que ens les darreres setmana ha tingut alguns obstacles que sembla que de moment a superat. No és l’únic laboratori que treballa insistentment en aconseguir aquesta vacuna. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Tens confiança en què arribarà una vacuna per a la Covid aviat?