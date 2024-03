Enquesta: T’atenen en català en els comerços on vas habitualment?

La pèrdua d’una llengua és un tema important en la diversitat lingüística. En el cas específic del català, hi ha hagut preocupacions sobre la seva supervivència i preservació.

Les llengües poden perdre’s per diverses raons, com la dominació política i cultural, la migració, el canvi generacional i la influència d’idiomes dominants. A més, en el cas del català, hi ha hagut un llarg historial de supressió sota règims centralistes a Espanya, la qual cosa ha contribuït a la disminució del seu ús. No obstant això, en les últimes dècades hi ha hagut esforços significatius per a revitalitzar i promoure el català.

En l’àmbit comercial, l’ús del català pot variar segons la regió i el tipus de negoci. En àrees urbanes i turístiques, és més probable que es trobin negocis que utilitzin el català juntament amb l’espanyol per a atreure a clients locals i turistes.

Amb aquesta reflexió de la llengua catalana, aquesta setmana preguntem:

T’atenen en català en els comerços on vas habitualment?

