Enquesta: t’agrada la remodelació prevista per al Mercat de la Masuca?

La setmana passada es presentava l’avantprojecte de remodelació del Mercat de la Masuca. La concessió de les parades de la Masuca acaba al 2023 i, amb la voluntat de transformar el mercat, l’ajuntament treballa des de fa dos anys en definir quin ha de ser el model de mercat municipal per als propers trenta anys. Aquest anàlisis s’ha fet conjuntament amb els paradistes i la junta de la Masuca. La remodelació preveu fer el mercat accessible per a les persones amb diversitat funcional, més còmode de treballar i de passejar-hi per a l’interior i també un supermercat per complementar alguns productes que podrien faltar a les parades. És per això que aquesta setmana us preguntem:

T'agrada la remodelació prevista per al Mercat de la Masuca?