Enquesta: s’hauria de fer una consulta popular a tota la Conca d’Òdena sobre la necessitat de més polígons industrials?

La necessitat, o no, de tirar endavant una nova zona industrial a la Conca d’Òdena ja fa temps que el debat. Primer els focus es van centrar en Can Morera, que ha quedat descartat, igual que ha passat amb Can Titó. Així, tot semblava indicar que la zona de l’entorn de l’aeròdrom i també una zona entre Jorba i Igualada, serien els espais escollits. Però aquest últim emplaçament també ha fet alçar la veu dels veïns de Jorba que ja han demanat una consulta popular que l’alcalde del municipi, David Sánchez, va confirmar la setmana passada a La Veu que ja havia demanat a la Generalitat. Una consulta popular que ja hi ha veus que reclamen pel conjunt de la Conca d’Òdena. És per això que aquesta setmana us preguntem:

