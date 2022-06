Enquesta: s’ha de limitar la venda de petards per Sant Joan?

En les darreres setmanes, i també a causa de l’onada de calor i els diversos incendis que hi ha hagut a Catalunya, algunes persones han alçat la veu reclamant que es limiti la venda de petards per tal de prevenir nous incendis al país. De totes maneres, el govern ja ha anunciat en la roda de premsa posterior al consell executiu d’aquest dimarts, que no es prohibirà llençar petards durant la revetlla. El risc d’incendi, però, no és l’únic argument dels anitpetards, que també es queixen del soroll que genera i les molèsties per animals de companyia com els gossos. És per això que aquesta setmana us preguntem:

S'ha de limitar la venda de petards per Sant Joan? Sí No Results Vote