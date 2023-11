Enquesta: Sabies que Sant Faust és el segon patró d’Igualada?

Publicitat

Aquest cap de setmana se celebra a Igualada Sant Faust, el copatró de la ciutat.

Fins a l’any 1976, el dia 25 d’agost coincidint amb el darrer dia de Festa Major de la ciutat, era dedicat a Sant Faust. En no poder esbrinar – d’entre tots els possibles- de quin Sant Faust es tractava, es va acordar celebrar-ho l’endemà de Sant Bartomeu.

L’any 2007 l’associació juvenil La Coll@anada va voler incentivar la festa de nou i es va fer càrrec de l’organització. Amb el pretext de Sant Faust i en clau satírica, ho van rebatejar com a Festa Major d’Hivern d’Igualada.

Tot i això, no és de les festes més conegudes de la ciutat, i per això et preguntem:

