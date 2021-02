El govern dels Hostalets de Pierola anunciava la setmana passada que el proper 21 de març es celebrarà al municipi la consulta ciutadana per decidir si s’amplia l’abocador de Can Mata o no. Es tracta d’una proposta que els dos partits que formen el govern, Esquerra i Junts, portaven al seu programa electoral i pràcticament dos anys després de les eleccions es celebrarà aquesta consulta. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Què et semblaria que s'ampliï l'abocador de Can Mata?