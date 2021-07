El Govern vol limitar les trobades a 10 persones, mesura que fins ara era una recomanació, i farà tancar tot tipus d’activitats a les 00.30 hores, ja siguin bars, restaurants, cinemes, teatres o l’oci nocturn a l’exterior, encara obert. La intenció del Govern és que les noves restriccions entrin en vigor de seguida que les publiqui el DOGC, però primer caldrà que el TSJC avali les reunions de 10 persones. A més, tots els esdeveniments es faran asseguts i es recomana als ajuntaments que restringeixin platges i parcs de nit per evitar aglomeracions. Davant aquestes noves restriccions ja han sortit algunes veus proposant que aquelles persones amb la pauta de vacunació completa no hagin de complir algunes d’aquestes restriccions. És per això que aquesta setmana us preguntem:

