La setmana passada el conseller d’Educació, Josep González Cambray, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciaven que el proper curs escolar començarà el 5 de setembre, avançant-lo així una setmana. Durant el setembre hi haurà jornada reduïda a infantil i primària i hi haurà un dia més de vacances de Nadal i un dia extra de lliure disposició. És per això que aquesta setmana us preguntem:

