La Generalitat i la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena han anunciat aquest matí que un cop acabat el procés participatiu per decidir el Pla Director Urbanístic de l’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO), es descarta les zones de Can Morera i Can Titó i en canvi s’aposta per l’entorn de l’aeròdrom d’Òdena i el Parc Tecnològic Jorba-Igualada, al polígon de Jorba.

