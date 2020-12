Enquesta: Què et sembla la moció de censura que s’ha presentat a Piera?

Aquest proper divendres es votarà en ple extraordinari la moció de censura a Piera proposada pels grups municipals de Junts, PSC i Ara és Demà. La moció es farà una setmana més tard que l’alcalde Jordi Madrid presentés la seva dimissió al capdavant del consistori pierenc per intentar salvar el govern ERC-Junts. Això sí, ho va fer carregant de retrets al fins ara tinent d’alcalde Josep Llopart. Per la seva banda, el cap de llista de Junts expressava la falta de confiança en Jordi Madrid per seguir liderant el projecte. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Què et sembla la moció de censura que s'ha presentat a Piera?